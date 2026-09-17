현대차증권, 현대건설 배구단 자산관리 세미나 개최

AI 핵심 요약beta
- 현대차증권은 16일 현대건설 여자배구단 대상 세미나를 열었다.
- 선수 16명에 모의투자와 생애주기별 자산관리 교육을 했다.
- 투자·세무·법무 상담도 제공해 장기 관리 역량을 높였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 현대차증권은 지난 16일 경기도 용인 현대건설 여자배구단 체육관에서 감독과 선수 16명을 대상으로 자산관리 세미나를 개최했다고 17일 밝혔다.
이번 세미나는 선수들의 투자 이해도를 높이고 자산관리에 필요한 정보를 제공하기 위해 마련됐다. 올해는 기존 강연 중심 방식에 선수들이 직접 참여하는 모의투자 게임을 추가했다.
세미나는 2부로 진행됐다. 1부에서는 선수들이 가상의 투자 상황에서 직접 투자 판단을 내려보는 모의투자 게임을 진행했다.
2부에서는 현역 시절부터 장기적인 관점에서 자산을 관리할 수 있도록 생애주기별 투자 정보와 선수 특성에 맞춘 자산관리 방법을 소개했다.
특강 이후에는 희망 선수를 대상으로 분야별 전문가와 일대일로 상담할 수 있는 개별 부스도 운영했다. 상담 분야는 투자뿐 아니라 세무와 법무 등으로 구성했다.
김재정 현대차증권 WM사업실장 상무는 "선수들에게도 안정적인 미래를 준비하기 위한 금융 지식과 자산관리 역량은 매우 중요한 부분"이라며 "앞으로도 선수들이 올바른 투자 원칙을 세우고 장기적인 관점에서 자산을 관리해 나갈 수 있도록 현대차증권의 전문성을 활용해 지원하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com