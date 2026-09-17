카카오톡에 '내 연금 조회해줘'…연금공단, 'AI 국민비서' 본격 연동

AI 핵심 요약beta
- 국민연금공단이 17일 카카오톡 AI 국민비서에 연계했다.
- 내 국민연금 가입내역 조회와 임의가입 신청이 가능해졌다.
- 대화하듯 본인확인 후 연금서비스를 쉽게 이용하게 됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
이달 말부터 임의가입 신청 가능
김성주 이사장 "AI 전환 선도할 것"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 카카오톡 'AI 국민비서'에 "내 국민연금 가입내역 조회해줘"라고 입력하는 것만으로 가입내역 확인과 임의가입 신청 등 주요 연금 서비스를 대화하듯 편리하게 이용할 수 있게 된다.
국민연금공단은 행정안전부가 추진하는 'AI 국민비서' 플랫폼을 통해 국민연금 서비스를 새롭게 연계해 제공한다고 17일 밝혔다.
'AI 국민비서'는 국민이 자주 쓰는 민간 플랫폼에서 인공지능과 대화하듯 편리하게 공공서비스를 이용할 수 있는 서비스다. 앞으로 '국민연금 가입내역 조회' 서비스를 제공해 9월 말부터 '임의가입 신청' 서비스도 이용할 수 있다.
이용자는 카카오톡 채팅창에 '내 국민연금 가입내역 조회해줘' 또는 '국민연금 임의가입 신청하고 싶어'와 같이 평소 사용하는 말로 원하는 서비스를 요청하면 된다. 시스템이 사용자의 의도를 실시간으로 파악해 필요한 서비스를 안내하고 간단한 본인확인 절차만 거치면 해당 메뉴로 자연스럽게 연결해 준다.
기존에는 국민연금 관련 서비스를 이용하기 위해 공단 누리집이나 모바일 앱에서 필요한 메뉴를 직접 찾아야 했다면, 앞으로는 익숙한 카카오톡에서 대화를 시작하는 것만으로 원하는 국민연금 서비스를 보다 쉽게 찾고 이용할 수 있게 된다. 연금공단은 국민연금 서비스 제공 채널을 하나 더 추가하는 것을 넘어 AI가 국민의 의도를 이해하고 필요한 서비스를 연결하는 방식으로 전환하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.
김성주 연금공단 이사장은 "국민이 평소 사용하는 카카오톡에서 대화하듯 자신의 국민연금 가입내역을 확인하고 임의가입 신청까지 편리하게 이용할 수 있게 됐다"며 "AI 기술을 활용해 편리하고 신뢰할 수 있는 연금서비스를 제공해 공공기관의 AI 전환을 선도해 나가겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com