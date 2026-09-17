스마일게이트, TGS 2026 참가...'미래시' 등 신작 2종 시연

AI 핵심 요약beta
- 스마일게이트가 17일 TGS 2026서 신작 2종을 공개했다.
- 전용 부스서 미래시와 데드 어카운트 시연존을 운영했다.
- 무대·이벤트로 글로벌 이용자 접점 확대에 나섰다.
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스탬프 랠리·굿즈 이벤트 마련...21일까지 부스 운영
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 스마일게이트는 오는 21일까지 일본 지바현 마쿠하리 멧세에서 열리는 '도쿄게임쇼 2026(TGS 2026)'에 참가해 신작 2종을 선보인다고 17일 밝혔다.
스마일게이트는 전시관 2홀에 전용 부스를 마련하고 신작 '미래시: 보이지 않는 미래'와 '데드 어카운트: 두 개의 푸른 불꽃'의 시연존을 운영한다.
'미래시' 부스에서는 캐릭터 영상을 공개하고 게임 시연과 코스프레, 버튜버가 참여하는 무대 프로그램을 진행한다. '데드 어카운트' 부스에서는 최신 플레이 영상과 게임 시연을 비롯해 개발진 인터뷰와 성우 토크쇼 등을 선보인다.
관람객을 대상으로 한 참여형 이벤트도 마련했다. 게임 시연과 사전등록, SNS 팔로우 등에 참여하면 각 게임의 굿즈를 받을 수 있으며 두 타이틀의 미션을 연계한 스탬프 랠리도 운영한다.
스마일게이트는 이번 TGS를 통해 두 신작의 게임성과 콘텐츠를 글로벌 이용자에게 소개하고 현장 시연과 무대 프로그램을 통해 이용자 접점을 확대할 계획이다.
flurry327@newspim.com