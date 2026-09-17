대한항공, AI 드론 22대 군집비행·타격 시연 성공

AI 핵심 요약beta
- 대한항공이 16일 포천서 AI 드론 22대 군집시연을 했다.
- 22대는 정찰·교란·동시정밀타격 임무를 나눠 수행했다.
- 한 운용자가 다수 무인기를 통제하는 가능성도 확인했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
AI 기반 종합 모니터링으로 임무 상황 실시간 브리핑
자체 개발 통합전장관리시스템 실용성 입증
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 대한항공이 자체 개발한 인공지능(AI) 기반 무인기 기술을 활용해 22대 규모의 드론 군집비행과 군집타격 시연에 성공했다.
대한항공은 지난 16일 국방부가 경기 포천 승진훈련장에서 개최한 '2026 국방 드론 기술전'에 참가해 AI 드론의 군집비행과 군집타격 기술을 선보였다고 17일 밝혔다.
이번 시연에서는 자율 군집제어 기술을 적용한 드론 22대가 충돌 없이 동시에 비행하며 각기 다른 임무를 수행했다.
선두 드론 2대는 AI 기반 실시간 자동 표적 식별(ATR) 기술을 활용해 위협을 탐지하고 표적 정찰 임무를 수행했다. 이어 드론 10대가 군집 고기동 비행을 통해 적 방공망 교란·기만 임무를 맡았고, 나머지 10대는 식별된 표적을 향해 수직 강하해 동시 정밀타격을 수행했다.
시연 과정에서는 대한항공이 개발한 'AI 기반 종합 모니터링' 기술도 활용됐다. 해당 시스템은 정해진 시나리오에 맞춘 음성을 재생하는 방식이 아니라 AI가 무인기 임무 현황을 실시간으로 파악해 상황을 음성으로 안내한다.
사용자 질문에 따라 무인기 상태와 기상 정보 등을 수집할 수 있도록 설계됐다.
대한항공은 자율 군집제어와 군집 동시타격, AI 기반 종합 모니터링 기술을 자체 개발한 통합전장관리시스템으로 운용했다.
회사는 이번 시연을 통해 기존 1인 1기체 방식에서 벗어나 한 명의 운용자가 다수의 무인기를 동시에 통제할 수 있는 가능성도 확인했다고 설명했다.
대한항공 관계자는 "수십년간 축적한 무인기 개발 및 비행 제어 기술에 AI를 접목해 드론이 자율적으로 임무를 수행하도록 구현했다"며 "자체 개발 기술을 기반으로 국내 드론 기술 역량 강화와 산업 경쟁력 제고에 기여하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com