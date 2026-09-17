교보생명, SBI그룹과 디지털토큰 활용 한·일 자금 이전 실증

AI 핵심 요약beta
- 교보생명이 17일 일본 SBI그룹과 기관 자금이전 실증을 마쳤다.
- 달러를 거치지 않고 엔화와 원화를 직접 환전·이전했다.
- 처리시간 단축과 비용 절감 가능성을 확인했다고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
달러 거치지 않고 엔화→원화 환전
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 교보생명이 일본 SBI그룹과 디지털 토큰을 활용해 달러를 거치지 않고 일본에서 한국으로 기관 자금을 이전하는 구조를 검증했다. 국가 간 기관 자금의 이전부터 환전, 정산까지 전 과정을 검증한 국내 보험업계 첫 사례다.
교보생명은 SBI그룹과 지난 7월부터 진행한 '한일 스테이블코인 기반 크로스보더 실증 프로젝트'를 마무리했다고 17일 밝혔다.
이번 실증은 SBI그룹 산하 SBI Digital Practice와 공동으로 진행했으며 금융기관용 블록체인인 '캔톤 네트워크(Canton Network)' 테스트 환경을 활용했다. 캔톤 네트워크는 금융기관 간 금융거래를 연결·처리하도록 설계된 글로벌 금융 특화 블록체인 네트워크다.
핵심은 달러를 중간 통화로 거치지 않고 엔화와 원화 간 기관 자금을 직접 이전하는 구조를 검증한 것이다.
기존 방식은 엔화를 미국 달러로 환전한 뒤 다시 원화로 바꾸는 과정을 거쳐야 해 환전 절차가 복잡하고 비용과 환율 변동 위험이 발생할 수 있다.
이번 실증에서는 엔화 스테이블코인을 원화 스테이블코인으로 직접 환전하는 방식을 적용했다. 실제 자금이 아닌 테스트 토큰을 활용해 달러를 거치지 않는 자금이전 구조를 검증했다.
교보생명은 이를 통해 국경 간 자금이전 처리시간 단축과 중개 환전 절차 간소화에 따른 비용 절감 가능성, 거래정보의 실시간 확인·추적 가능성을 점검했다고 설명했다. 해외에서 이전된 디지털자산과 관련 정산금을 국내에서 처리하는 운영모델도 함께 검증했다.
교보생명은 관련 제도와 금융 인프라가 갖춰질 경우 이번 실증 구조가 해외 금융거래의 효율성을 높이고 자금 흐름의 투명성을 강화하는 데 활용될 수 있을 것으로 보고 있다.
양사는 이번 실증 결과를 바탕으로 한일 간 디지털자산 환전과 자산운용 연계, 실제 거래구조에 기반한 신규 사업모델 발굴 등 Web3 금융 분야에서 협력을 확대할 계획이다.
교보생명 관계자는 "이번 실증을 통해 스테이블코인과 블록체인을 활용한 국가 간 기관 자금이전의 기술적 가능성과 효율성을 확인했다"며 "앞으로도 SBI그룹과 협력을 확대하며 Web3 금융 인프라 변화에 선제적으로 대응해 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com