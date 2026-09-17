KB국민카드, '도쿄 마라톤 2027' 출전권 이벤트

AI 핵심 요약beta
- KB국민카드가 17일 도쿄 마라톤 2027 이벤트를 열었다.
- KB 마라톤카드 마스터카드 고객이 대상이다.
- 30일까지 100만원 이상 쓰고 응모한 20명에게 참가권을 준다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드는 마스터카드와 함께 '도쿄 마라톤 2027' 참가 기회를 제공하는 이벤트를 진행한다고 17일 밝혔다.
이번 행사는 'KB 마라톤카드' 마스터카드 브랜드 고객을 대상으로 이달 30일까지 진행된다.
행사 기간 KB 마라톤카드로 100만원 이상 이용한 뒤 이벤트 페이지에서 응모한 고객 가운데 20명을 추첨해 도쿄 마라톤 2027 참가 자격을 제공한다.
당첨자는 별도의 일반 참가 추첨 절차 없이 대회에 참가할 수 있다. 대회 등록 및 참가비 납부 방법은 당첨자에게 개별 안내될 예정이다.
도쿄 마라톤 2027은 도쿄 도심을 달리는 42.195㎞ 풀코스 마라톤으로 내년 3월 7일 열린다. 참가비는 230달러이며, 마스터카드 브랜드 KB국민카드로 참가비를 결제하면 11달러 상당의 짐 보관료 면제 혜택도 받을 수 있다.
KB 마라톤카드는 러너를 겨냥한 특화 상품으로 러닝앱 러너블 티켓·스토어를 비롯해 스포츠 업종, OTT, 병원·약국 등에서 할인 혜택을 제공한다.
이벤트에 대한 자세한 내용과 응모 방법은 KB국민카드 홈페이지와 KB Pay 앱에서 확인할 수 있다.
yunyun@newspim.com