김중남 강릉시장, 지역 기업과 소통 강화...구체적 협력 방안 논의

AI 핵심 요약beta
- 김중남 강릉시장이 17일 파마리서치를 방문했다.
- 지역 기업 애로를 듣고 협력 지원 방안을 논의했다.
- 10월 글로벌 심포지엄 행정 지원도 협의했다.
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[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 김중남 강릉시장은 17일 ㈜파마리서치를 방문해 지역 기업과의 소통을 강화하며 협력 체계 구축에 나섰다.
김중남 강릉시장의 이번 현장 방문은 행정이 기업의 비전을 이해하고 현장에서의 애로사항을 직접 수렴해 실효성 있는 지원 방안을 모색하기 위한 목적이다. 간담회에서는 기업의 지속적인 성장이 지역 내 양질의 일자리 창출과 산업 경쟁력 강화로 이어질 수 있도록 구체적인 협력 방안이 논의됐다.
김남국 기업지원과장은 이날 건의된 사항들을 관련 부서와 신속히 검토해 가능한 지원 사항은 후속 조치하고 중장기적인 기업지원 정책에 적극 반영할 계획이라고 밝혔다. 또 오는 10월 강릉에서 열리는 '파마리서치 글로벌 심포지엄'의 성공적 개최를 위한 행정적 지원 방안도 협의 중이다.
김중남 시장은 "기업이 어떤 비전을 가지고 성장하고 있는지 현장에서 직접 듣는 것이 기업 지원의 초석"이라며 "현장의 목소리를 세심히 살펴 실질적인 정책으로 화답하겠다"고 강조했다. 이어 "기업의 성장이 강릉의 투자 확대와 고용 창출로 이어질 수 있도록 지속적인 소통과 협력을 이어가겠다"고 밝혔다.
onemoregive@newspim.com