저축은행중앙회, 창립 53주년 맞아 한강공원 환경정화

AI 핵심 요약beta
- 저축은행중앙회는 16일 창립 53주년 맞아 봉사했다
- 임직원 45명은 여의도한강공원서 줍깅하며 쓰레기 수거했다
- 중앙회는 지역사회와 ESG 실천을 지속하겠다 밝혔다
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사회공헌활동의 날 맞아 지역사회 ESG 실천
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 저축은행중앙회는 창립 53주년을 맞아 지난 16일 서울 여의도 한강공원에서 임직원 45명이 참여한 환경정화 봉사활동을 실시했다고 17일 밝혔다.
이번 활동은 저축은행 사회공헌활동의 날과 중앙회 창립기념일이 있는 9월을 맞아 지역사회와 의미를 나누고 ESG 실천 문화를 확산하기 위해 마련됐다.
이날 임직원들은 한강공원 일대를 걸으며 생활폐기물과 방치 쓰레기를 수거하는 '줍깅' 활동을 진행했다. 수거한 폐기물을 종류별로 분리해 배출하는 활동에도 참여했다.
참가자들은 봉사활동에 앞서 한강공원 환경보전과 안전수칙에 대한 안내를 받은 뒤 조별로 활동 구역과 역할을 나눠 환경정화 활동을 진행했다.
오화경 저축은행중앙회 회장은 "중앙회 창립 53주년을 맞아 보다 뜻깊은 의미를 담고자 이번 행사를 마련했다"며 "앞으로도 저축은행과 중앙회가 지역사회와 함께 성장하고 어려운 이웃에게 힘이 될 수 있도록 사회공헌활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.
저축은행중앙회는 2022년 '저축은행 사회공헌활동의 날'을 지정한 이후 소상공인 지원과 취약계층 나눔, 임직원 참여형 봉사활동 등 다양한 사회공헌활동을 이어오고 있다.
yunyun@newspim.com