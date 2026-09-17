HD현대, 추석 앞두고 협력사 자재대금 3762억원 조기 지급

AI 핵심 요약beta
- HD현대가 17일 협력사에 3762억원을 조기 지급했다.
- 추석 앞두고 자재대금을 최대 12일 앞당겼다.
- 유동성 지원과 상생협력 강화를 위한 조치다.
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예정일보다 최대 12일 앞당겨…협력사 유동성 지원
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= HD현대가 추석 명절을 앞두고 협력사에 3762억원 규모의 자재대금을 조기 지급한다.
HD현대는 협력사의 원활한 자금 운용을 지원하기 위해 자재대금 지급일을 당초 예정일보다 최대 12일 앞당기기로 했다고 17일 밝혔다.
계열사별 지급 규모는 HD현대중공업 약 1394억원, HD현대삼호 약 865억원, HD현대일렉트릭 약 711억원, HD현대오일뱅크 등 정유부문 약 388억원, HD현대마린엔진 약 266억원, HD현대마린솔루션 약 138억원이다.
HD현대는 매년 설과 추석을 앞두고 협력사 자재대금을 조기 지급하고 있다. 명절을 앞두고 귀향비와 상여금 등으로 자금 수요가 늘어나는 협력사의 유동성 확보를 돕기 위한 취지다.
HD현대 관계자는 "협력사와의 동반성장을 위해 다양한 지원 정책을 시행하고 있다"며 "이번 조기 지급이 안정적인 경영 환경 조성과 유동성 확보에 도움이 되길 바란다"고 말했다.
한편 HD현대중공업·HD현대삼호·HD현대마린솔루션·HD현대일렉트릭·HD건설기계 등 5개 계열사는 지난 10일 1·2·3차 협력사들과 상생협력을 위한 공동협약을 체결하고, 협력사 대금을 현금 및 현금성 수단으로 지급하기로 했다.
heoneykim@newspim.com