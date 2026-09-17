KG케미칼, 울산 탱크터미널 사업 본격화...'에너지 인프라' 새 성장 축

AI 핵심 요약beta
- KG케미칼이 17일 울산공장 탱크터미널 공사를 착공했다.
- 내년 6월 말까지 6500㎘급 3~4기를 1단계로 완공한다.
- 3개년에 걸쳐 총 20만㎘로 늘려 에너지 인프라를 키운다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = KG케미칼은 비료 및 화학소재 사업에 이어 '에너지 인프라'를 새로운 성장동력으로 육성하기 위한 탱크터미널 사업의 본격적인 실행 단계에 착수했다고 17일 밝혔다.
KG케미칼은 울산공장 내 유휴부지를 활용한 탱크터미널 구축을 위해 기초토목 공사를 착공했다고 밝혔다. 내년 6월 말까지 1단계 사업으로 6500㎘(킬로리터) 규모의 탱크터미널 3~4기를 먼저 완공할 예정이다.
이번 공사는 향후 3개년에 걸쳐 총 20만㎘ 규모로 구축할 계획인 KG케미칼 탱크터미널 사업의 첫 단추다. KG케미칼은 향후 저장 시설과 물류 인프라를 순차적으로 확충해 액체 화물의 저장 및 물류 기능을 대폭 강화한 에너지 인프라 사업으로 영역을 확장해 나갈 계획이다.
탱크터미널 사업은 KG케미칼의 중장기 사업 포트폴리오 다변화 전략의 일환이다. 울산공장이 가진 지리적 이점과 기존 비료·화학 사업을 통해 축적한 오랜 운용 노하우를 접목해 안정적이고 지속적인 수익 창출 기반을 확보한다는 구상이다.
KG케미칼 관계자는 "그동안 치밀하게 준비해 온 탱크터미널 사업이 실제 착공을 통해 본격적인 사업화 단계에 진입했다는 점에서 의미가 크다"라며 "이번 1차 공사를 차질 없이 완공하고 단계적 증설을 추진해 총 20만㎘ 규모의 거점 탱크터미널로 완성해 나갈 것"이라고 밝혔다.
tack@newspim.com