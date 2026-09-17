카카오게임즈, 하반기 신작 라인업 확대...도깨비의세계·POE2 출격

AI 핵심 요약beta
- 카카오게임즈가 17일 도깨비의세계·패스 오브 엑자일 2를 내세워 하반기 라인업을 넓혔다.
- 도깨비의세계는 10월 8일 출시하며 12가지 스킬 조합과 AI 챗봇을 탑재했다.
- 패스 오브 엑자일 2는 12월 12일 정식 출시하며 액션성과 성장 시스템을 강화했다.
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'도깨비의세계' 10월 8일·'패스 오브 엑자일2' 12월 12일 출시
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 카카오게임즈가 캐주얼 MMORPG '도깨비의세계'와 핵앤슬래시 액션 RPG '패스 오브 엑자일 2'를 앞세워 하반기 신작 라인업 확대에 나선다.
오는 10월 8일 출시되는 '도깨비의세계'는 한국적 세계관과 도트 그래픽을 결합한 MMORPG다. 고정 직업 대신 12가지 스킬 스타일을 자유롭게 조합하는 구조를 적용해 진입 장벽을 낮춘 것이 특징이다.
이용자의 성장 상태를 분석해 육성 방향을 안내하는 자체 AI 챗봇 '묘롱'도 탑재한다. 사냥 이력과 재화 사용 내역 등을 게임 안에서 확인할 수 있도록 해 외부 공략 의존도를 줄였다.
12월 12일 정식 출시되는 '패스 오브 엑자일 2'는 그라인딩 기어 게임즈가 개발하고 카카오게임즈가 국내 서비스를 맡은 PC 액션 RPG다. 전작의 빌드 구성과 성장 시스템을 계승하면서 조작과 액션성을 강화했다.
게임스컴 2026에서는 신규 직업 '듀얼리스트'와 정식 출시 일정이 공개됐으며 글로벌 사전등록도 시작됐다. 카카오게임즈는 서로 다른 장르와 이용자층을 겨냥한 두 신작으로 하반기 라인업을 확장한다는 계획이다.
flurry327@newspim.com