투교협, 군장병·자녀 금융투자 체험행사

AI 핵심 요약beta
- 투교협이 17일 국방부와 군장병 자녀 금융체험행사를 개최했다.
- 행사는 18일까지 금융투자체험관과 교육원에서 진행했다.
- 부모 특강과 자녀 체험수업으로 맞춤형 금융교육을 제공했다.
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국방부 협조로 참가자 선정
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 투자자교육협의회(투교협)는 국방부와 함께 오는 18일까지 '군장병과 자녀가 함께하는 금융투자체험관 탐방 행사'를 개최한다고 17일 밝혔다.
이번 행사는 금융교육협의회가 올해 중점적으로 추진하는 군장병 금융교육 강화 사업의 하나로 마련됐다. 금융투자교육 기회가 상대적으로 부족한 군장병과 자녀를 대상으로 금융투자체험관과 금융투자교육원에서 진행한다.
참가자는 국방부의 협조를 받아 모집·선정했다. 군장병 부모와 초등학교 5학년~중학교 3학년 자녀를 대상으로 부모와 자녀별 맞춤형 경제·금융교육 프로그램을 운영한다.
부모 대상 금융전문가 특강은 이틀간 각각 진행된다. 17일에는 박소연 신영증권 이사가 '자녀금융교육'을 주제로 강연한다. 18일에는 염승환 LS증권 이사가 '현명한 재테크 방법'을 주제로 금융 지식과 재테크 방법을 소개한다.
자녀 대상 프로그램은 금융투자체험관 '파이낸셜빌리지' 투어를 비롯해 '합리적인 소비와 투자' 특강과 '우리집 살림꾸미기' 보드게임 등 체험형 경제·금융수업으로 구성했다.
이창화 금융투자교육원장은 "이번 행사가 국가 방위에 헌신하는 군장병과 가족분들이 일상에 꼭 필요한 실용적인 금융경제 지식을 넓히는 뜻깊은 시간이 되기를 바란다"며 "앞으로도 교육 접근성이 낮은 현장을 찾아 실효성 있는 금융교육 콘텐츠를 보급하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com