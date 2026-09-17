아이더, '써모락 슬림 블렌드 다운' 신제품 내놔

AI 핵심 요약beta
- 아이더가 17일 프리미엄 경량 다운을 업그레이드했다
- 에어로겔 충전재와 안감으로 보온성과 경량성을 높였다
- 남녀 차별화 디자인과 5가지 색상으로 겨울 아우터를 냈다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 아웃도어 패션 브랜드 아이더가 무게 부담을 줄이고 보온 성능을 강화한 프리미엄 경량 다운 '써모락 슬림 블렌드 다운'을 업그레이드해 선보였다.
이 제품은 초경량 단열 소재 '에어로겔'을 충전재와 안감에 함께 적용한 통합 보온 구조가 특징이다. 에어로겔 화이버와 구스 다운을 혼합한 아이더 독점 충전재 '에어로 플럼핑'에 에어로겔 안감을 더해 보온성을 높이면서도 무게는 가볍게 했다.
디자인은 남녀 제품별로 차별화했다. 남성 제품은 스퀘어 퀼팅으로 구조적인 인상을, 여성 제품은 다이아 퀼팅과 하트 웰딩 디테일로 슬림한 실루엣을 강조했다.
대표 제품인 여성용 '써모락 슬림 블렌드 미들 다운'은 다이아 퀼팅과 하이넥 디자인에 허리 스트링으로 실루엣 조절이 가능하며 크림, 베이지, 라이트 블루, 캔디 핑크, 블랙 등 5가지 색상으로 출시됐다. 이 외에 '써모락 경량 블렌드 다운 셔켓', 여성용 '써모락 슬림 블렌드 웰딩 다운 자켓' 등도 함께 선보인다.
아이더 마케팅팀 조두희 팀장은 "지난해 크림 컬러가 물량 대부분 소진될 만큼 좋은 반응을 얻었다"며 "이번 시즌에는 강화된 보온 성능과 남녀 차별화 디자인을 더해 가벼움과 따뜻함, 스타일을 모두 갖춘 겨울 아우터로 선보이고자 했다"고 말했다.
fineview@newspim.com