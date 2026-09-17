코웨이, 서울대와 음식물 처리기 미생물 분해 기술 이전 협약

AI 핵심 요약beta
- 코웨이는 17일 서울대와 미생물 분해 기술 이전 협약을 맺었다.
- 서울대 연구팀은 음식물쓰레기 분해에 적합한 균주 선별 기술을 개발했다.
- 코웨이는 이 기술로 미생물형 처리기 출시를 앞두고 있다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 코웨이는 서울대학교와 산학협력을 통해 개발된 '미생물을 활용한 음식물쓰레기 분해 혼합 균주 개발 기술' 이전 협약을 체결했다고 17일 밝혔다.
코웨이는 지난 2023년부터 서울대학교와 산학협력을 통해 음식물 처리기에 최적화된 미생물 균종을 발굴하는 연구를 진행해 왔다. 그 결과 전통 발효식품에서 음식물 분해에 적합한 우수 미생물을 발굴하고 평가하는 기술을 확보했다.
이번 기술 개발은 서울대학교 농업생명과학대학 강동현 교수 연구팀이 주도했다. 강 교수는 미국 캔자스주립대에서 식품미생물학 박사 학위를 취득했으며, 식품 내 병원균 저감화 및 미생물 검출용 선택 배지 개발 분야에서 연구 성과를 축적해 온 미생물 제어 분야의 권위자다.
강 교수 연구팀은 미생물의 생장 및 억제 요인을 분석하는 학술적 노하우를 바탕으로, 극한의 분해 환경에서도 우수한 성능을 발휘하는 미생물을 선별하는 기술 개발에 성공했다.
코웨이는 이번 기술 이전을 통해 한국형 음식물쓰레기 처리 환경에 최적화된 분해 균주를 자체적으로 선별·배양할 수 있는 독보적인 기술과 연구 역량을 내재화하게 됐다. 현재 해당 기술을 적용한 '제로 음식물 처리기 미생물형'의 9월 말 출시를 앞두고 사전 상담 예약과 관련 프로모션을 진행 중이다.
코웨이 관계자는 "식품미생물학 분야 최고 전문가인 강동현 교수팀의 원천 기술을 독점 이전 받음으로써 음식물 처리기 시장 내 독보적인 기술적 우위를 점하게 됐다"며 "앞으로 혁신적인 미생물 개발 노하우를 적용한 차세대 친환경 음식물 처리기를 선보이며 시장의 판도를 선도해 나갈 것"이라고 밝혔다.
tack@newspim.com