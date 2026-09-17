교촌치킨, 앱 멤버십 개편…포인트 적립률 최대 두배 상향

AI 핵심 요약beta
- 교촌에프앤비가 17일 교촌치킨앱 멤버십을 개편했다
- 포인트 적립률을 최대 5%로 올리고 상시 혜택을 늘렸다
- 신규 고객엔 웨지감자 쿠폰을 즉시 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비㈜가 교촌치킨앱 멤버십 제도를 개편하고 포인트 적립과 상시 혜택을 확대한다고 17일 밝혔다. 지난 7월 앱 리뉴얼에 이은 이번 개편은 포인트 적립률 인상과 상시 혜택 강화가 핵심이다.
기존 WELCOME, VIP, KING 등급은 SINGLE(신규 고객), COMBO, SIGNATURE로 개편됐다. 적립률은 기존 05%, 1%, 2%에서 각각 1%, 3%, 5%로 두배 이상 상향됐다. 3만원을 결제한 SIGNATURE 등급 기준 적립 포인트는 기존 600P에서 1500P로 늘어난다. 적립 포인트는 주문 시 차감해 사용하거나 '쿠폰상점'에서 활용할 수 있다.
새로운 상시 혜택으로 출석체크 이벤트와 쿠폰상점이 도입됐다. 쿠폰상점에서는 포인트로 권장 소비자가보다 할인된 가격에 메뉴 쿠폰을 구매할 수 있다. 출석체크는 매일 참여할 수 있으며 방문 횟수가 늘수록 보상이 커지는 방식이다. 신규 가입 고객에게는 웨지감자 무료 쿠폰이 즉시 제공된다.
교촌에프앤비 관계자는 "교촌치킨앱을 꾸준히 이용해주시는 고객들에게 보다 실질적이고 확실한 혜택을 돌려드리고자 이번 멤버십 개편을 준비했다"고 말했다.
fineview@newspim.com