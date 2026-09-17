HLB라이프케어, '식전당부·밀당솥밥' 출시

AI 핵심 요약beta
- HLB라이프케어가 17일 식전당부와 밀당솥밥을 출시했다
- 연속혈당측정기 피코링에 이어 식생활 관리 제품을 늘렸다
- 같은 날 피코링몰을 열고 라이프케어 사업 확대에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= HLB글로벌 자회사 HLB라이프케어가 식전 섭취 제품 '식전당부'와 저당 도시락 '밀당솥밥'을 출시했다고 17일 밝혔다. 연속혈당측정기(CGM) '피코링'에 이어 식생활 관리 제품으로 포트폴리오를 확대하는 것이다.
회사는 같은 날 공식 자사몰 '피코링몰'을 오픈했다. 혈당 측정부터 식생활 관리까지 연계한 라이프케어 사업을 지속 확대할 계획이다.
회사에 따르면 지난 4월 출시한 피코링은 실시간 혈당 변화를 확인해 생활습관 개선을 돕는 제품이다. 최근 혈당 스파이크에 대한 소비자 관심이 높아지면서 혈당 측정을 넘어 식사 전후 건강관리와 식습관 개선에 대한 수요가 커지고 있다.
'식전당부'는 식사 30분 전 섭취하는 제품이다. 해외에서 널리 활용되는 베르베린과 식이섬유 원료인 차전자피를 배합했다. 회식이나 치팅데이 등 평소보다 식사량이나 탄수화물 섭취가 많아질 수 있는 날에 간편하게 섭취할 수 있도록 스틱형으로 개발했다.
'밀당솥밥'은 저당 도시락이다. 두부를 베이스로 한 특허 받은 두부저당밥 제조 기술을 적용했으며 오징어 제육 덮밥 등 한국인이 선호하는 소울푸드 4종으로 구성됐다. 강남세브란스병원 영양팀이 임상영양 기준에 따라 탄수화물·단백질·지방의 균형을 고려한 영양 설계에 참여했다. 맞춤형 건강 도시락 브랜드 '팍스키친'의 레시피를 적용해 맛과 완성도를 높였다.
두 제품 모두 내과 전문의인 서초엔도내과 김정규 원장이 개발·검토 과정에 참여해 원료 선정부터 배합, 영양 구성 전반에 전문성을 더했다.
김송수 HLB라이프케어 대표이사는 "일상적인 식생활 속에서 보다 건강한 습관을 만들어갈 수 있도록 의료·영양 전문가들과 함께 원료와 영양 구성 등을 세심하게 설계했다"며 "피코링몰을 통해 고객의 일상에 필요한 다양한 제품을 지속 선보이며 라이프케어 사업을 확대해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com