트럼프, 캐나다의 EU 준회원국 추진에 "적대 행위…고율 관세" 경고

AI 핵심 요약beta
- 트럼프는 16일 캐나다의 EU 준회원 추진을 비판했다
- 유럽이 적대적으로 나오면 고율 관세를 경고했다
- 미·캐나다 무역갈등 속 보복과 협상 결렬이 이어졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 캐나다의 유럽연합(EU) 준회원국 가입 추진 움직임에 대해 "적대적 행위가 될 수 있다"며 유럽 국가들을 향해 고율 관세 부과 및 거래 중단 가능성을 경고하고 나섰다.
16일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 트럼프 대통령은 이날 기자들과 만나 캐나다의 EU 준회원국 가입 구상에 관한 질문을 받고 이를 "터무니없는(laughable) 제안"이라고 일축하며 캐나다를 "끔찍한 무역 파트너"라고 비난했다.
트럼프 대통령은 "만약 그들이 그렇게 한다면, 그리고 그것이 조금이라도 적대적인 행위라고 판단된다면, 나는 유럽에 매우 강력한 관세를 부과 하거나 많은 품목에 대한 무역을 중단할 것"이라며 강력한 보복 조치를 시사했다.
그는 이어 "만약 그들이, 유럽이 나쁜 의도로 그런 행동을 한다면, 좋은 의도라면 괜찮지만, 나쁜 의도라면 우리는 유럽에 매우 높은 관세를 부과할 것"이라고 덧붙였다.
이번 발언은 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장이 마크 카니 캐나다 총리가 참석한 유럽의회 연설에서 "유럽은 뜻을 함께하는 민주주의 국가, 특히 캐나다와의 협력을 강화해야 한다"며 캐나다를 EU의 최초 준회원국으로 만드는 방안을 추진하겠다고 밝힌 직후 나왔다.
오랫동안 견고한 동맹이자 무역 파트너였던 미국과 캐나다의 관계는 최근 몇 주간 극도로 악화됐다. 캐나다의 대미 관세 부과에 대한 보복 조치로 트럼프 대통령은 유제품, 주류, 오토바이 등의 수입을 금지하는 행정명령에 서명했다. 또한 미국은 수입 의존도가 높은 캐나다산 시멘트, 도로용 소금 등 품목에 적용되던 기존 50% 관세를 일부 해제하는 대신 산악오토바이(ATV), 보트, 치즈 등으로 50% 관세 대상을 전환·확대했다.
양국은 지난 8월 말 무역 협상 타결 직전까지 갔으나 막판에 협상이 결렬됐다. 직후 트럼프 대통령은 미국과 캐나다 국경에 위치한 '온타리오호(Lake Ontario)'의 명칭을 '아메리카호(Lake America)'로 변경하는 행정명령에 서명하기도 했다.
wonjc6@newspim.com