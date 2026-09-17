갤럭시아머니트리, 효성 계열사 대상 스테이블코인 PoC 착수

AI 핵심 요약beta
- 갤럭시아머니트리는 17일 효성 계열사 시나리오로 PoC에 착수했다.
- 국내외 사업장 지급·정산에 스테이블코인 활용 가능성을 검증한다.
- 안전송금 기능으로 오류·오송금과 내부통제를 점검한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
다단계 승인·오송금 방지 등 '안전송금' 설계
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 블록체인 금융 기업 갤럭시아머니트리가 효성 계열사의 글로벌 업무 시나리오를 기반으로 스테이블코인을 활용한 기업용 디지털 금융 솔루션 실증(PoC)에 착수한다.
17일 갤럭시아머니트리에 따르면 이번 실증은 국내외 사업장을 보유한 기업이 디지털자산 기반 결제·정산 인프라를 활용할 경우 업무 효율성과 운영 안정성을 높일 수 있는지 검증하기 위해 진행된다.
회사는 기업간거래(B2B) 해외 정산·송금 경험을 바탕으로 효성 그룹 등 대기업 파트너사의 업무 시나리오를 설정하고 국내외 사업장 간 지급·정산 과정에서 스테이블코인의 활용 가능성을 점검할 계획이다.
실증에서는 송금 속도와 수수료 구조, 정산 데이터 관리, 내부 승인 절차, 오류 대응 프로세스 등을 검토한다. 기업 간 지급 과정에서 발생할 수 있는 지갑 주소 입력 오류와 오송금, 담당자 승인 부담 등을 줄이기 위한 '안전송금' 기능도 설계한다.
안전송금에는 수취인 주소 사전 등록과 다단계 승인, 거래 전 확인 절차, 송금 한도 설정, 이력 관리 등의 기능이 포함된다. 기업 내부통제 절차를 반영해 법인 사용자가 블록체인 기반 송금을 이용할 수 있는 환경을 구축하는 것이 목표다.
신동훈 갤럭시아머니트리 대표는 "글로벌 지급·정산 환경이 빠르게 변화하면서 기업들의 효율적이고 안전한 디지털 금융 인프라에 대한 관심도 높아지고 있다"며 "이번 실증을 통해 스테이블코인 기반 지급·정산의 활용 가능성과 기업 내부통제, 이용자 보호, 운영 안정성에 필요한 요건을 면밀히 검증하겠다"고 밝혔다.
이어 "스테이블코인과 블록체인 기술을 금융 전반에 일시에 적용하기보다 송금 속도와 비용 효율성 등 실질적인 효익이 확인되는 분야부터 단계적으로 도입할 것"이라며 "거래 오류 방지와 내부통제 기능을 강화해 기업이 신뢰할 수 있는 디지털 금융 솔루션으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com