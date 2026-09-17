삼성증권, 21일 첫 발행어음 상품 출시

AI 핵심 요약beta
- 삼성증권이 21일 발행어음 상품을 처음 출시했다.
- 신규·기존 고객 대상 특판 금리와 한도를 내걸었다.
- 발행어음 순증 고객에는 주유권·주식 리워드를 지급했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성증권은 오는 21일 발행어음 상품을 처음 출시하고 본격 판매에 나선다고 17일 밝혔다.
발행어음은 자기자본 4조원 이상의 초대형 투자은행(IB)으로 지정된 증권사만 발행할 수 있는 만기 1년 이내의 단기 금융상품이다.
삼성증권은 이번 상품 출시에 맞춰 특판 상품도 선보인다. 9월 이후 신규 고객 및 8월 말 기준 총잔고 100만원 미만 고객에게는 2~90일물 연 5.5%(세전, 2026년 9월 11일 기준)를 1인당 100만원으로 제공한다. 삼성증권 종합(01)계좌 보유 고객에게는 1년물 연 4.3%(세전, 2026년 9월 11일 기준)를 1인당 100만원~3억원 한도로 제공한다. 단 두 상품 모두 발행 한도(2~90일물 100억원, 1년물 1000억원) 소진 시 조기 마감된다.
특판 마감 이후에는 일반 발행어음으로 적립형 연 4.6%, 수시형 연 2.55%(이벤트 대상 제외), 2~90일물 연 2.65%, 91~180일물 연 3.2%, 181~270일물 연 3.6%, 271~364일물 연 3.95%, 1년물 연 3.95% 금리로 가입할 수 있다.(세전, 2026년 9월 11일 기준)
발행어음 매수 후 총잔고 순증 구간에 따라 리워드도 지급한다. 발행어음 100만원 이상 매수를 기본 조건으로, 8월 말 잔고 100만원 이상~3억원 미만 고객 중 발행어음 매수를 통해 10월 말 잔고가 3억원 이상이 되면 추첨을 통해 300명에게 주유권 5만원을, 8월 말 잔고 3억원 이상~10억원 미만 고객 중 10월 말 잔고가 10억원 이상이 되면 추첨을 통해 30명에게 삼성전자 주식 1주를 지급한다.
단 보유 주식·상품 및 현금 등 계좌 내 기존 자산을 처분·활용해 발행어음을 매수한 금액은 자산 증가 금액에 포함되지 않으며, 추가 입금액이 있더라도 발행어음 순매수에 사용된 금액만 자산 증가 금액으로 인정된다.
삼성증권 관계자는 "이번 발행어음 출시로 고객들이 시장 상황에 흔들리지 않는 안정적인 자산관리 수단을 하나 더 갖추게 됐다"며 "고객들의 안정적인 자산관리에 실질적인 도움이 되길 기대한다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com