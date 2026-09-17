한병도 "대기업 총수 무더기 국감 증인 채택은 '망신주기'…응하지 않을 것"

AI 핵심 요약beta
- 한병도 원내대표가 17일 국감서 증인 채택을 비판했다
- 야당의 대기업 총수 망신주기식 신청에 응할 수 없다고 했다
- 이번 국감은 민생과 정책 대안 중심이 돼야 한다고 당부했다
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"오직 민생·정책의 장 돼야…상임위 간사 엄정 대응 당부"
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표는 올해 국정감사에서 야당이 대기업 총수 다수를 증인으로 채택하려는 움직임을 보이는 것에 대해 "망신주기식, 마구잡이식 증인 신청에는 절대 응할 수 없다"고 밝혔다.
한 원내대표는 17일 오후 서울 여의도 국회 본관에서 열린 의원총회에서 "일부 상임위에서 국민의힘이 메가프로젝트 추진 등을 이유로 대기업 총수 다수를 증인으로 부르려는 움직임이 있다"며 이같이 말했다.
한 원내대표는 상임위원회 간사단과 소속 의원들을 향해 "망신주기식 증인 채택 요구에 잘 대응해 달라"며 "야당의 국정 발목잡기용 정치공세와 소모적인 정쟁이 발붙이지 못하도록 단호히 대응해 달라"고 당부했다.
그러면서 "이번 국감은 오직 민생과 정책 대안을 마련하는 장이 돼야 한다"며 "소모적 정쟁을 넘어 철저히 정책 국감으로 만들어가는 데 모두 힘을 모아달라"고 당부했다.
한편 한 원내대표는 국무위원 인사청문회와 관련해 "국민의힘과 일부 야당 의원들이 무책임한 의혹 제기와 신상 털기에 집착하며 인청을 진흙탕으로 몰고 갔다"며 "자극적 언사로 국민의 눈과 귀를 현혹하며 정쟁의 장으로 몰고 간 것에 대해 깊은 유감 표한다"고 했다.
allpass@newspim.com