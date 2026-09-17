삼성전자, 필리핀 세부 복합단지에 AI 가전·운영 솔루션 공급

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 17일 DH플러스와 MOU를 체결했다
- 필리핀 세부 그란츠 포레스트 파크에 AI가전을 공급한다
- 스마트싱스·b.IoT로 단지 운영을 통합한다
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스마트홈·빌딩 통합관리 시스템 도입
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 삼성전자가 필리핀 세부의 대규모 복합단지 개발사업에 인공지능(AI) 가전과 통합 운영 솔루션을 공급하기로 했다.
삼성전자는 17일 부동산 개발사 DH플러스와 '그란츠 포레스트 파크' 개발사업에 대한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. AI 가전과 B2B 통합 운영 솔루션을 제공한다.
그란츠 포레스트 파크는 약 2만평 규모 부지에 레지던스 3개 동, 호텔 1개 동, 프라이빗 빌라를 조성하는 프리미엄 복합단지다. 2030년 완공을 목표로 한다. 단지 내에는 상업시설, 국제학교, 멤버십 기반의 '그란츠 클럽' 등이 들어설 예정이다.
주거시설에는 AI 가전과 스마트싱스를 연계한 AI 홈을 구축한다. 레지던스와 호텔 객실에 TV, 에어컨, 냉장고, 세탁기 등을 설치하고, 입주민과 투숙객이 스마트싱스에 로그인하면 객실 내 기기를 통합 제어할 수 있다. 관리자는 B2B 플랫폼 '스마트싱스 프로'를 통해 원격으로 설비 상태를 확인하고 문제 발생 시 신속하게 대응한다.
단지 인프라 설비 관리를 위해서는 삼성의 빌딩 통합 솔루션 'b.IoT'를 도입한다. 공조, 조명, 전력 설비를 통합 제어하고 에너지 알고리즘으로 건물 에너지 효율을 높인다. 디지털 트윈 기술로 주요 설비 상태를 모니터링하고 유지보수 시점을 예측할 수 있으며, AI 에이전트로 각 설비를 통합 관제한다. 상업시설, 호텔, 국제학교에도 적용할 계획이다.
삼성전자 B2B통합오퍼링센터장 황태환 부사장은 "주거와 상업 공간을 아우르는 통합 운영 솔루션을 도입하는 의미 있는 사례"라며 "동남아 시장에서 복합단지 개발사업에 적극 참여해 나가겠다"고 말했다.
raul1649@newspim.com