유한양행 '버들장터', 추석 선물세트 최대 50% 할인

AI 핵심 요약beta
- 유한양행이 17일 버들장터서 추석 기획전을 시작했다
- 건기식·생활용품·스킨케어 선물세트를 최대 50% 할인한다
- 3개 이상 구매 고객은 경품 응모, 당첨자 10월 둘째 주 발표한다
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오는 27일까지 기획전…3개 이상 구매 시 경품 응모
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유한양행은 공식 온라인몰 '버들장터'에서 오는 27일까지 추석 선물세트 기획전을 진행한다고 17일 밝혔다.
이번 기획전에서는 건강기능식품과 생활용품, 스킨케어 등 유한양행의 소비자 브랜드 제품으로 구성한 선물세트를 최대 50% 할인 판매한다.
생활용품과 건강기능식품을 함께 담은 '마음가득 선물세트'는 최대 31% 할인한다. 혈당유산균 '당큐락'과 '원디씬' 등 와이즈바이옴 제품으로 구성한 '건강 선물세트'는 최대 37% 할인 판매한다.
해피홈 세제와 닥터버들 구강용품으로 구성한 '생활용품 선물세트'는 최대 50%, 스킨케어 브랜드 '딘시(dinsee)'의 '퍼스널케어 선물세트'는 최대 43% 할인한다.
선물세트를 3개 이상 구매한 고객은 경품 추첨에 자동 응모된다. 추첨을 통해 10명에게 기획전 제품 가운데 원하는 선물세트 1개를 증정하며 당첨자는 10월 둘째 주 발표할 예정이다.
유한양행 관계자는 "명절 선물 수요에 맞춰 건강관리와 생활용품, 스킨케어 등으로 구성을 나눴다"며 "앞으로도 버들장터를 통해 고객 수요에 맞는 기획전을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.
버들장터는 유한양행의 공식 온라인몰로 건강기능식품과 생활용품, 퍼스널케어, 반려동물 용품 등을 판매하고 있다.
sykim@newspim.com