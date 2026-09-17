코로나19 백신, '필수예방접종' 전환…내달 12일부터 순차 접종

AI 핵심 요약beta
- 질병관리청은 17일 코로나19 예방접종을 필수예방접종으로 전환했다.
- 10월 12일 70세 이상과 면역저하자부터 순차 접종을 시작했다.
- 65~69세는 10월 15일부터 접종하고 인플루엔자와 동시 가능하다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
65세 이상·12세 이상 면역저하자 대상
12세 미만 면역저하자 등은 추후 안내
65세 이상 고령층, 독감 동시 접종 권고
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 오는 10월 12일부터 70세 이상과 12세 이상 면역저하자 등을 시작으로 코로나19 필수예방접종이 시작된다. 65~69세 고령층은 10월 15일부터다.
질병관리청은 17일 임시예방접종으로 운영되던 코로나19 예방접종을 필수예방접종으로 전환하고 2026~2027절기 코로나19 국가예방접종 시행계획을 발표했다.
2026~2027절기 코로나19 국가예방접종은 오는 10월 12일부터 순차적으로 시작한다. 2027년 6월 30일까지 접종이 진행되며 의료기관에 방문하기 전 예방접종도우미 누리집에서 의료기관과 접종 가능 여부를 사전에 확인 후 방문하는 것이 좋다.
코로나19는 매년 새로운 변이가 발생·유행해 기존 면역을 회피하는 특성이 있다. 전체 코로나19 입원환자 중 65세 이상 비율이 약 63%로 고령층 등의 고위험군에게 입원·중증·사망 위험이 높아 인플루엔자와 같이 정기적인 예방접종을 통해 관리가 필요한 감염병이다.
WHO에서도 고령층과 고위험군의 정기적인 코로나19 예방접종을 권고하고 있다. 해외 주요국에서도 국가 차원에서 코로나19 접종을 권고·지원하는 중이다. 우리나라도 고위험군 보호를 위해 팬데믹과 같은 감염병 유행 상황에서 시행하는 임시예방접종 방식이 아닌 안정적이고 지속 가능한 필수예방접종 방식으로 전환해 관리할 예정이다.
2026~2027절기 코로나19 국가예방접종 대상은 기존 접종 대상 고위험군에 해당하는 65세 이상, 면역저하자, 감염취약시설 입원·입소자다. 신규 백신인 XFG 백신(모더나·화이자)을 연 1회(면역저하자 2회) 접종으로 완료된다.
특히 조혈모세포 이식환자의 경우 이식 후 기존에 획득했던 면역력이 대부분 소실되기 때문에 백신 재접종이 필요하다. 이식일로부터 3~6개월이 지난 후 최장 3년까지 코로나19 백신 기초접종과 추가접종을 지원한다. 조혈모세포 이식환자는 면역 회복 속도와 이식 후 경과 기간이 환자마다 다를 수 있어 안전한 접종을 위해 의료진과 상담 후 접종해야 한다.
65세 이상의 경우 오는 10월 12일부터 70세 이상을 시작으로 연령대별 순차적 접종을 시작해 동일한 일정에 인플루엔자 백신을 동시 접종 받을 수 있다. 12세 이상 면역저하자와 감염취약시설 입원·입소자도 10월 12일부터 접종을 시작한다. 12세 미만 면역저하자 또는 감염취약시설 입원·입소자는 백신 긴급 도입 절차가 진행 중으로 향후 접종 일정이 별도 안내될 예정이다.
이번 접종에는 XFG 백신 484만 회분이 활용된다. 이전 절기와 동일하게 1회 접종(면역저하자 2회 접종)으로 완료된다. 다만, 12세 미만 면역저하자 등 고위험군의 경우 이전 접종력에 따라 1회 또는 2회 기초접종이 필요해 의료진과 상담 후 접종해야 한다.
65세 이상 고령층은 인플루엔자와 코로나19 예방접종 대상에 모두 해당된다. 접종 기관을 방문해 동시 접종받을 수 있다.
접종을 받으려는 국민은 주소지와 관계없이 가까운 위탁의료기관 또는 보건소에 방문하면 된다. 예방접종도우미 누리집에서 의료기관과 접종 가능 여부를 확인할 수 있어 사전에 이를 확인한 후 의료기관에 방문하는 편이 좋다.
접종 기관 방문 시에는 접종 대상자 확인을 위해 신분증 또는 서류를 지참해야 한다. 접종 후에는 20∼30분간 접종한 기관에 머물러 이상 반응을 관찰한 후 귀가하여 충분한 휴식을 취하는 것이 필요하다.
임승관 질병관리청장은 "코로나19 바이러스는 매년 새로운 변이가 발생·유행해 기존 면역을 회피하는 특성이 있어 고위험군은 매년 접종하는 것이 중요하다"며 "특히 65세 이상 고령층들은 한 번의 방문으로 편리하게 코로나19와 인플루엔자 백신을 동시 접종 받으시길 당부드린다"고 전했다.
sdk1991@newspim.com