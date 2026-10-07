2분기 기업 순자금운용 '역대 최대'…반도체 호황에 순이익 급증

AI 핵심 요약beta
- 한은이 7일 2분기 자금순환을 발표했다.
- 기업 순자금운용이 147조8000억원으로 최대였다.
- 반도체 호조로 기업 순이익이 늘고, 가계는 예금을 줄여 주식과 펀드로 옮겼다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
가계는 예금 빼 주식·펀드로, 투자 규모 역대 최대
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 올해 2분기 기업의 순자금운용 규모가 통계 작성 이후 최대치를 기록했다. 반도체 경기 호조로 기업 순이익이 크게 개선된 가운데 가계에서는 예금을 줄이고 주식과 펀드 투자를 늘리는 자금 이동이 나타났다.
한국은행이 7일 발표한 '2026년 2분기 자금순환(잠정)'에 따르면 2분기 국내 부문의 순자금운용 규모는 147조8000억원으로 전분기(84조3000억원)를 크게 웃돌았다. 순자금운용은 자금운용에서 자금조달을 뺀 값으로 플러스(+)이면 해당 경제주체의 여유자금이 늘었음을 의미한다.
비금융법인의 순자금운용 규모는 전분기 20조8000억원에서 67조1000억원으로 뛰었다. 2009년 통계 작성 이후 최대치로, 직전 최고치였던 올해 1분기 기록을 한 분기 만에 갈아치웠다. 상장기업 당기순이익도 111조2000억원에서 189조원으로 급증했다.
김용현 한국은행 자금순환팀장은 "1분기도 마찬가지지만 2분기에 반도체 경기가 좋아지면서 기업 이익이 증가했다"며 "삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 기업의 영업이익과 당기순이익이 확대된 영향이 큰 것으로 파악된다"고 말했다.
기업의 자금운용은 137조원에서 267조1000억원으로 커졌다. 금융기관 예치금이 84조3000억원, 상거래신용이 97조6000억원을 기록했다. 채권은 2조8000억원 순처분에서 16조3000억원 순취득으로 전환됐다.
자금조달은 전분기 116조2000억원에서 200조원으로 늘었다. 금융기관 차입은 31조1000억원으로 소폭 줄었고 직접금융은 7조9000억원 순상환에서 24조9000억원 순조달로 돌아섰다.
가계 및 비영리단체의 순자금운용 규모는 79조2000억원에서 60조7000억원으로 축소됐다. 가계 총처분가능소득이 전기 대비 3.8% 감소하고 개인의 주택 순취득이 6500호에서 7000호로 증가한 영향이다.
가계 자금은 예금에서 주식과 펀드로 이동했다. 금융기관 예치금은 29조4000억원 순취득에서 23조3000억원 순처분으로 돌아섰고 지분증권 및 투자펀드는 61조4000억원에서 101조6000억원으로 확대됐다.
국내 주식 등에 해당하는 거주자 발행주식 및 출자지분은 67조2000억원, 투자펀드 지분은 35조6000억원 순취득으로 각각 통계 작성 이후 최대치를 기록했다.
세부적으로 단기 저축성예금에서 33조6000억원, 장기 저축성예금에서 5조4000억원이 빠졌다. 주식 매수를 위해 증권사 등에 맡긴 기타예금에는 20조2000억원이 유입됐다.
김 팀장은 "예금취급기관에 한 저축은 크게 감소한 반면 주식 구입이나 주식 구입을 위한 자금은 크게 늘었다"며 "과거 많이 이야기했던 '머니무브'의 모습이 2분기 가계 및 비영리단체에서 잘 드러났다고 볼 수 있다"고 말했다.
가계의 전체 자금운용 규모는 96조3000억원에서 88조5000억원으로 줄었다. 자금조달은 17조1000억원에서 27조8000억원으로 커졌으며 금융기관 차입은 16조원에서 28조8000억원을 기록했다.
2분기 말 국내총생산(GDP) 대비 가계부채 비율은 81.1%로 전분기 말(85.3%)보다 4.2%포인트(p) 하락했다. 2009년 통계 작성 이후 가장 큰 하락폭이다. 명목 GDP가 전분기보다 6.2% 증가한 데 비해 가계부채는 1.1% 늘어나는 데 그쳤다.
한은은 반도체 경기 호황이 이어질 경우 가계부채 비율의 하락세가 지속될 것으로 내다봤다. GDP 증가세를 감안하면 가계부채 비율이 올해 안에 80% 아래로 내려갈 가능성도 있다고 설명했다.
가계 및 비영리단체의 금융자산은 전분기 말보다 513조2000억원 증가한 6930조2000억원, 금융부채는 28조2000억원 늘어난 2495조원으로 집계됐다. 금융자산 대비 금융부채 배율은 2.60배에서 2.78배로 높아졌다.
일반정부는 전분기 23조3000억원 순자금조달에서 11조1000억원 순자금운용으로 전환했다. 정부 수입 증가폭이 지출 증가폭을 웃돈 영향이다.
국외 부문의 순자금조달 규모는 전분기 84조3000억원에서 147조8000억원으로 커져 통계 작성 이후 최대치를 기록했다. 경상수지 흑자폭 확대 등이 영향을 미쳤다.
eoyn2@newspim.com