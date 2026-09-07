2분기 산업대출 30.6조↑…서비스업 대출 14분기 만에 최대 폭

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부동산·금융업 중심 서비스업 대출 19.9조 증가

운전자금 증가폭 확대…제조업·시설자금은 둔화

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 올해 2분기 예금취급기관 산업대출금이 30조원 넘게 늘며 1분기와 비슷한 증가세를 이어갔다. 특히 부동산업과 금융·보험업을 중심으로 서비스업 대출이 14분기 만에 가장 큰 폭으로 증가했다.

한국은행이 7일 발표한 '2026년 2분기 예금취급기관 산업별대출금(잠정)'에 따르면 올해 6월 말 산업별대출금 잔액은 2065조3000억원으로 전분기보다 30조6000억원 늘었다. 증가 폭은 1분기(30조8000억원)와 비슷한 수준을 유지했다.

[자료=한국은행]

제조업 대출 잔액은 521조5000억원으로 전분기보다 8조4000억원 늘어 1분기(11조원)보다 증가 폭이 축소됐다. 반기 말 재무비율 관리와 일부 기업의 대출 조기 상환 등으로 시설자금 증가세가 둔화한 영향이다. 세부 업종별로는 ▲화학·의료용제품(1조5000억원) ▲전자부품·컴퓨터 등(1조원) ▲제1차금속(6000억원) 등을 중심으로 증가했다.

반면 서비스업 대출은 19조9000억원 늘어 2분기 연속 증가 폭이 확대됐다. 이는 2022년 4분기(26조1000억원) 이후 14분기 만에 최대 증가 폭이다. 잔액은 1313조1000억원을 기록했다.

서비스업에서는 부동산업과 금융·보험업이 증가세를 주도했다. 부동산업 대출은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출보증 확대 등으로 증가액이 2조5000억원에서 6조2000억원으로 늘었다. 금융·보험업도 파생상품시장 증거금률 인상에 따른 자금 수요로 증권사 등을 중심으로 차입이 늘면서 증가 폭이 4조8000억원에서 6조2000억원으로 확대됐다.

김성준 한국은행 경제통계1국 금융통계팀장은 "2분기까지 주식시장이 좋았고 파생 관련 상품 거래도 많았다"며 "증권사들이 증거금을 납부하기 위한 자금 수요가 있었고 차입이 늘었다고 보면 된다"고 말했다.

건설업 대출은 운전자금이 늘었지만 시설자금이 감소하면서 전분기 수준을 유지했다.

대출 용도별로는 운전자금 증가세가 두드러졌다. 운전자금은 전분기보다 23조8000억원 늘어 1분기 증가액(21조4000억원)을 웃돌며 2분기 연속 증가 폭이 확대됐다. 회사채 상환을 위한 자금 수요 등이 영향을 미쳤다.

반면 시설자금 증가액은 1분기 9조4000억원에서 2분기 6조9000억원으로 줄었다. 서비스업 시설자금은 부동산업 등을 중심으로 증가 폭이 4조9000억원에서 5조9000억원으로 확대됐지만 제조업 시설자금은 4조4000억원에서 1조4000억원으로 크게 축소됐다.

업권별로는 예금은행 대출 잔액이 1535조4000억원으로 전분기보다 29조3000억원 늘며 2분기 연속 증가 폭이 확대됐다. 비은행예금취급기관 대출은 1조3000억원 늘어 1분기(5조8000억원)보다 증가 폭이 축소됐다.

예금은행 기준 기업 규모별로는 대기업 대출이 16조5000억원 늘어 1분기(12조7000억원)보다 증가 폭이 확대됐다. 개인사업자를 제외한 중소기업 대출도 10조1000억원에서 10조3000억원으로 증가 폭이 소폭 커진 반면 개인사업자는 1조5000억원에서 1조1000억원으로 축소됐다.

산업대출의 전년 동기 대비 증가율은 지난해 3분기 3.0%에서 올해 2분기 4.7%로 꾸준히 높아졌다. 한은은 생산적 금융 정책과 은행의 기업대출 확대 전략 등이 영향을 미친 것으로 봤다.

김 팀장은 "장기 평균을 보면 7.0%였는데 아직은 장기 평균에 못 미치는 수준"이라며 "조금씩 완만하게 늘어나지 않을까 생각하고 있다"고 말했다.

이어 "생산적 금융 확대 전략이 당분간 계속 이어질 것이기 때문에 증가 요인이 될 것"이라면서도 "은행들의 리스크 관리나 지방 부동산시장 부진 등의 영향도 있기 때문에 실제로 얼마나 늘어날지는 지켜봐야 할 것 같다"고 덧붙였다.

eoyn2@newspim.com