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2분기 산업대출 30.6조↑…서비스업 대출 14분기 만에 최대 폭

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AI 핵심 요약

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  • 한국은행이 7일 2분기 산업대출금이 30조6000억원 늘었다고 밝혔다
  • 서비스업 대출이 19조9000억원 늘며 14분기 만에 최대를 기록했다
  • 제조업은 둔화됐고 운전자금과 은행 대출 증가가 이어졌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

부동산·금융업 중심 서비스업 대출 19.9조 증가
운전자금 증가폭 확대…제조업·시설자금은 둔화

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 올해 2분기 예금취급기관 산업대출금이 30조원 넘게 늘며 1분기와 비슷한 증가세를 이어갔다. 특히 부동산업과 금융·보험업을 중심으로 서비스업 대출이 14분기 만에 가장 큰 폭으로 증가했다.

한국은행이 7일 발표한 '2026년 2분기 예금취급기관 산업별대출금(잠정)'에 따르면 올해 6월 말 산업별대출금 잔액은 2065조3000억원으로 전분기보다 30조6000억원 늘었다. 증가 폭은 1분기(30조8000억원)와 비슷한 수준을 유지했다.

[자료=한국은행]

제조업 대출 잔액은 521조5000억원으로 전분기보다 8조4000억원 늘어 1분기(11조원)보다 증가 폭이 축소됐다. 반기 말 재무비율 관리와 일부 기업의 대출 조기 상환 등으로 시설자금 증가세가 둔화한 영향이다. 세부 업종별로는 ▲화학·의료용제품(1조5000억원) ▲전자부품·컴퓨터 등(1조원) ▲제1차금속(6000억원) 등을 중심으로 증가했다.

반면 서비스업 대출은 19조9000억원 늘어 2분기 연속 증가 폭이 확대됐다. 이는 2022년 4분기(26조1000억원) 이후 14분기 만에 최대 증가 폭이다. 잔액은 1313조1000억원을 기록했다.

서비스업에서는 부동산업과 금융·보험업이 증가세를 주도했다. 부동산업 대출은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출보증 확대 등으로 증가액이 2조5000억원에서 6조2000억원으로 늘었다. 금융·보험업도 파생상품시장 증거금률 인상에 따른 자금 수요로 증권사 등을 중심으로 차입이 늘면서 증가 폭이 4조8000억원에서 6조2000억원으로 확대됐다.

김성준 한국은행 경제통계1국 금융통계팀장은 "2분기까지 주식시장이 좋았고 파생 관련 상품 거래도 많았다"며 "증권사들이 증거금을 납부하기 위한 자금 수요가 있었고 차입이 늘었다고 보면 된다"고 말했다.

건설업 대출은 운전자금이 늘었지만 시설자금이 감소하면서 전분기 수준을 유지했다.

대출 용도별로는 운전자금 증가세가 두드러졌다. 운전자금은 전분기보다 23조8000억원 늘어 1분기 증가액(21조4000억원)을 웃돌며 2분기 연속 증가 폭이 확대됐다. 회사채 상환을 위한 자금 수요 등이 영향을 미쳤다.

반면 시설자금 증가액은 1분기 9조4000억원에서 2분기 6조9000억원으로 줄었다. 서비스업 시설자금은 부동산업 등을 중심으로 증가 폭이 4조9000억원에서 5조9000억원으로 확대됐지만 제조업 시설자금은 4조4000억원에서 1조4000억원으로 크게 축소됐다.

업권별로는 예금은행 대출 잔액이 1535조4000억원으로 전분기보다 29조3000억원 늘며 2분기 연속 증가 폭이 확대됐다. 비은행예금취급기관 대출은 1조3000억원 늘어 1분기(5조8000억원)보다 증가 폭이 축소됐다.

예금은행 기준 기업 규모별로는 대기업 대출이 16조5000억원 늘어 1분기(12조7000억원)보다 증가 폭이 확대됐다. 개인사업자를 제외한 중소기업 대출도 10조1000억원에서 10조3000억원으로 증가 폭이 소폭 커진 반면 개인사업자는 1조5000억원에서 1조1000억원으로 축소됐다.

산업대출의 전년 동기 대비 증가율은 지난해 3분기 3.0%에서 올해 2분기 4.7%로 꾸준히 높아졌다. 한은은 생산적 금융 정책과 은행의 기업대출 확대 전략 등이 영향을 미친 것으로 봤다.

김 팀장은 "장기 평균을 보면 7.0%였는데 아직은 장기 평균에 못 미치는 수준"이라며 "조금씩 완만하게 늘어나지 않을까 생각하고 있다"고 말했다.

이어 "생산적 금융 확대 전략이 당분간 계속 이어질 것이기 때문에 증가 요인이 될 것"이라면서도 "은행들의 리스크 관리나 지방 부동산시장 부진 등의 영향도 있기 때문에 실제로 얼마나 늘어날지는 지켜봐야 할 것 같다"고 덧붙였다.

eoyn2@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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