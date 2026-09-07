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10월 섬 여행하면 최대 10만원 지원…8일부터 사전 신청

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  • 정부가 10월 1일부터 섬 여행비를 지원했다
  • 1박 이상 섬 방문객에 최대 10만원을 지급했다
  • 여수섬박람회 연계해 운임 50%도 지원했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

행안부, 10월 1일~11월 4일 1박 이상 섬 여행 경비 지원

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 가을철 섬 여행 활성화를 위해 1박 이상 섬을 방문하는 여행객에게 최대 10만원의 여행 경비를 지원한다. 여수세계섬박람회와 연계해 여수 지역 섬을 찾는 타 지역 방문객에게는 여객선 운임의 50%를 지원한다.

행정안전부는 '2026년 섬 방문의 해'를 맞아 오는 10월 1일부터 11월 4일까지 1박 이상 섬을 방문하는 여행객에게 최대 10만원의 여행 경비를 지원한다고 7일 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이번 사업은 국민의 섬 여행을 활성화하고 섬 지역 관광을 촉진하기 위해 마련됐다. 지난 7~8월 처음 시행한 데 이어 두 번째로 추진된다.

지원 대상은 육지와 연결되지 않아 여객선을 이용해야 하는 섬을 방문하는 여행객으로, 팀 단위로 지원한다. 숙박비와 식비를 비롯해 여객선 운임, 식료품 구매비 등 섬 지역에서 실제 지출한 여행 경비가 지원 대상에 포함된다.

사전 신청은 8일 오전 10시부터 21일 오후 6시까지 '2026년 섬 방문의 해' 공식 누리집에서 할 수 있다. 신청 인원이 지원 규모를 넘으면 추첨을 통해 대상자를 선정하고 선정자에게 개별 문자로 안내한다.

선정된 여행객은 안내받은 기간에 실제 섬 여행을 다녀온 뒤 왕복 승선권과 영수증 등 증빙자료를 제출해야 한다. 행안부는 확인 절차를 거쳐 최대 10만원의 여행비를 지급한다.

이번 지원은 지난 5일부터 오는 11월 4일까지 열리는 '2026여수세계섬박람회'와도 연계한다. 박람회 관람객이 여수의 다양한 섬을 함께 방문할 수 있도록 여행비 지원 기간을 박람회 기간에 맞추고 여수 지역 섬에 대한 지원 예산도 확대했다.

이와 별도로 여수시는 9월부터 12월까지 여수 지역 섬을 방문하는 타 지역민에게 여객선 운임의 50%를 지원한다. 다만 관련 예산이 소진되면 조기에 종료될 수 있다.

진명기 행안부 자치혁신실장은 "섬은 누구나 한 번쯤 여행하고 싶은 곳이지만 비용 부담 때문에 망설이는 분들도 많다"며 "이번 기회에 많은 국민께서 섬을 찾아 수려한 자연경관과 고유한 문화, 다양한 먹거리를 직접 경험하고 섬의 매력을 만끽하시길 바란다"고 말했다.

이어 "앞으로도 정부는 섬이 국민에게 사랑받는 대표적인 관광지로 한 단계 더 도약할 수 있도록 정책적 지원을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.

 

abc123@newspim.com

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