韓 재난안전기업, 베트남 공공조달시장 공략…35개사 '통합한국관' 참가

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 국내 재난안전기업 35개사가 베트남 최대 규모의 재난안전·보안 전시회에 참가해 현지 공공조달시장 공략에 나선다.

행정안전부는 국내 재난안전기업의 해외 진출을 지원하기 위해 오는 9일부터 12일까지 베트남 하노이 우정문화궁전에서 열리는 '2026 베트남 씨큐텍 박람회(Secutech Vietnam 2026)'에서 재난안전기업 통합한국관을 운영한다고 7일 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

씨큐텍 박람회는 소방과 재난안전, 보안, 산업안전 분야를 아우르는 베트남 최대 규모의 기업 간 거래(B2B) 전시회다. 올해 약 480개 기업이 참가하고 바이어와 관람객 1만6000여명이 방문할 것으로 예상된다.

특히 올해는 개최지가 호찌민에서 하노이로 변경되면서 베트남 중앙정부 및 공공기관과의 접점이 확대돼 국내 기업의 현지 공공조달시장 진출 기회도 커질 것으로 행안부는 기대하고 있다.

행안부는 지난해 처음 씨큐텍 박람회에 통합한국관을 설치해 국내 재난안전기업 25개사의 해외시장 진출을 지원했다. 이를 통해 약 85억원 규모의 무인 파괴 화재진압 방수차 구매계약을 체결하는 등의 성과를 거뒀다.

올해는 경기·충남 등 지방정부와 한국소방산업기술원이 협업해 참여기업을 35개사로 확대했다. 참가 기업들은 인공지능(AI) 기반 재난 예·경보 시스템과 특수소방차 등 재난안전 분야 제품과 기술을 선보일 예정이다.

현지 기업과의 실질적인 계약을 위한 지원도 강화한다.

행안부는 박람회 기간 현지 바이어와 투자자를 초청해 국내 기업과 일대일 비즈니스 상담을 진행한다. 기업별 수요에 맞춰 업무협약(MOU) 체결을 지원하고 실제 구매계약으로 이어질 수 있도록 후속 지원에도 나선다.

참여기업을 대상으로 '베트남 시장 진출 전략 설명회'도 개최한다. 현지 진출 선도기업의 강연 등을 통해 베트남 시장의 특성과 진출 노하우를 공유할 예정이다.

올해 처음으로 '구매·투자 설명회'도 마련해 베트남 공공기관과 기업 관계자들에게 국내 참여기업의 기술과 제품을 집중적으로 소개한다.

박형배 행안부 안전예방정책실장은 "이번 통합한국관 운영이 국내 재난안전기업의 우수한 기술과 제품을 베트남 정부 및 공공기관에 알리고 공공조달시장 진입을 확대하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 국내 재난안전산업의 국제경쟁력을 높이고 국내 기업의 글로벌시장 진출을 위한 지원을 강화해 나가겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com