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AI 투자만 뜨겁다…KDI "가계소득 파급 제한, 소비 개선 완만"

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AI 핵심 요약

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  • KDI가 7일 AI 투자·반도체 수출 중심 개선을 진단했다.
  • 8월 수출은 68.7% 늘고 설비투자도 24.9% 증가했다.
  • 소비와 건설은 부진했고 물가·대외불확실성은 높았다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

KDI, 7일 '9월 경제동향' 발표
수출 68.7%·설비투자 24.9%↑
"중동·美 불확실성 여전히 높아"

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 우리 경제가 인공지능(AI) 관련 투자와 반도체 수출을 중심으로 개선 흐름을 이어가고 있다는 국책연구기관의 진단이 나왔다. 수출과 설비투자는 높은 증가세를 유지했지만, 경기 개선 효과가 가계소득 전반으로 충분히 확산하지 못하면서 소비 회복은 더딘 모습이다.

한국개발연구원(KDI)은 7일 발표한 '2026년 9월 경제동향'에서 "우리 경제는 AI 관련 투자와 밀접한 부문을 중심으로 개선 흐름을 유지하고 있다"고 평가했다.

앞서 지난달에는 "반도체 관련 부문을 중심으로 개선세가 확대되는 모습"이라고 진단했지만, 이번에는 경기 개선의 범위가 AI 관련 산업에 집중돼 있다는 점과 소비 회복이 제한적인 상황을 함께 강조했다.

KDI는 "국내외 AI 인프라 투자 확대에 힘입어 수출과 설비투자가 높은 증가세를 이어간 가운데 관련 부문의 제조업 생산도 증가를 지속했다"면서도 "경기 개선이 가계 전반의 소득으로 충분히 파급되지 못하면서 소비 개선세는 완만한 모습"이라고 풀이했다.

부산 남구 감만부두 등 부산항 일대에 수출입 컨테이너가 쌓여 있는 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 반도체·AI 투자에 수출 68.7%↑…설비투자도 24.9% 증가

지난 7월 생산은 서비스업 증가세가 둔화했지만 제조업이 개선 흐름을 유지했다.

7월 전산업생산은 전년 동월보다 3.1% 증가했다. 전월 증가율인 4.4%보다는 낮아졌지만, 올해 2분기 평균인 2.9%를 웃돌았다.

광공업생산 증가율은 조업일수 감소와 높은 기저 영향으로 6.0%에서 3.6%로 축소됐다. 다만 계절조정 전월 대비로는 0.2% 늘었고, 제조업 평균가동률도 74.7%에서 74.9%로 상승했다.

반도체 생산 증가율은 기저효과로 0.8%에 머물렀으나 AI 인프라 투자와 연관성이 높은 기계장비와 금속가공, 전기장비 생산은 각각 9.6%, 6.9%, 4.0% 증가했다.

서비스업생산 증가율은 5.4%에서 3.5%로 낮아졌다. 도소매업 증가율이 4.1%에서 0.1%로 크게 축소됐고, 숙박·음식점업은 1.1% 증가에서 1.0% 감소로 돌아섰다. 주식 거래가 둔화하면서 금융·보험업도 전월보다 4.8% 감소했다.

수출은 글로벌 AI 투자 수요에 힘입어 호조를 이어갔다. 8월 수출은 전년 동월보다 68.7% 증가했으며, 일평균 기준으로는 72.5% 늘었다.

일평균 수출액을 품목별로 보면 반도체와 컴퓨터가 각각 216.1%, 431.2% 급증했다. AI 인프라 투자 확대에 따라 철강제품과 비철금속 수출도 각각 10.4%, 26.7% 늘었다.

같은 기간 수입은 22.5% 증가했다. 원유 도입단가가 높은 수준을 이어간 가운데 반도체 장비 수입이 117.3% 급증했다. 수출이 수입보다 큰 폭으로 늘면서 무역수지는 347억5000만달러 흑자를 기록했다.

설비투자도 반도체를 중심으로 높은 증가세를 이어갔다. 7월 설비투자는 전년 동월보다 24.9% 증가해 전월 증가율인 22.5%를 웃돌았다.

반도체 제조용 장비 투자가 66.0% 급증했고 전기·전자기기와 일반산업용 기계도 각각 11.0%, 12.1% 늘었다. 8월 반도체 제조용 장비 수입액 역시 96.5% 증가해 관련 투자의 견조한 흐름이 당분간 이어질 가능성을 나타냈다.

다만 KDI는 최근 설비투자의 높은 증가율에 기저효과와 변동성이 큰 운송장비 투자가 상당 부분 반영됐다고 설명했다. 기타운송장비 투자가 83.9% 급증하면서 전체 설비투자 증가율을 끌어올렸다는 분석이다.

◆ 소매판매 0.8% 감소…실질임금 정체에 소비 회복 제약

수출과 투자의 호조가 가계소득과 소비로는 충분히 이어지지 못하는 모습이다.

7월 소매판매액지수는 전년 동월보다 0.8% 감소해 전월 3.9% 증가에서 마이너스로 전환했다. 내구재 판매가 4.1% 감소하면서 전체 소매판매를 끌어내렸다.

승용차 판매는 자동차 개별소비세 인하 종료 영향으로 2.5% 감소했고, 주요 업체의 판촉 행사가 끝난 가전제품 판매도 0.8% 줄었다. 통신기기·컴퓨터 판매는 지난해 통신사의 번호이동 위약금 면제에 따른 기저효과까지 겹치면서 14.2% 감소했다.

준내구재 판매도 전년 동월 소비쿠폰 지급에 따른 기저효과 등으로 0.2% 감소했고, 비내구재는 0.7% 증가하는 데 그쳤다.

월별 변동을 줄인 6~7월 평균 소매판매는 전년 동기보다 1.5% 증가했지만, 올해 1분기 평균 증가율인 3.2%에는 미치지 못했다. 특히 상반기 전체 근로자의 실질임금 상승률이 0.3%에 그치면서 가계 구매력 회복을 제약한 것으로 분석됐다.

건설투자의 부진도 이어졌다. 7월 건설기성은 전년 동월보다 3.2% 감소했다. 비주거용 건축은 11.3% 늘었지만, 주거용 건축이 7.9% 감소하며 전체 건설투자를 끌어내렸다.

향후 건설투자 흐름을 보여주는 주택 인허가와 착공 물량도 각각 2만6000호와 2만호로 최근 5년 평균인 3만8000호와 2만9000호를 크게 밑돌았다. KDI는 주택 부문의 부진과 건설비용 상승으로 건설투자의 회복 속도가 완만할 것으로 전망했다.

노동시장에서는 고용 둔화 흐름이 다소 완화됐으나 청년층의 부진이 계속됐다. 7월 취업자 수는 전년 동월보다 10만8000명 증가해 전월 6만3000명보다 증가 폭이 커졌다.

그러나 제조업 취업자는 6만8000명 감소했고 전체 취업자 증가 폭도 여전히 낮은 수준에 머물렀다. 계절조정 고용률은 62.7%로 0.1%포인트(p) 상승했지만, 50대와 60세 이상이 상승세를 주도했다. 20대 고용률은 59.1%에 머물렀고 실업률도 전월보다 0.5%p 올랐다.

8월 소비자물가 상승률은 3.1%로 전월보다 0.3%p 높아졌다. 지난해 시행된 통신비 할인에 따른 기저효과로 공공서비스 물가 상승률이 1.4%에서 6.5%로 확대된 영향이다.

식료품과 에너지를 제외한 근원물가 상승률도 2.6%에서 3.4%로 높아졌다. 다만 통신비 영향을 제외한 근원물가 상승률은 전월과 같은 2.6%로, 기조적인 물가 상승 압력이 추가로 확대되지는 않은 것으로 분석됐다.

석유류 가격 상승률은 14.2%로 높은 수준을 이어갔다. 두바이유 가격은 7월 배럴당 평균 76.8달러에서 8월 88.8달러로 상승했다.

KDI는 "중동 정세 불안과 미국의 통상정책을 둘러싼 불확실성은 여전히 높은 수준"이라며 대외 여건이 향후 수출과 내수 회복을 제약할 가능성이 있다고 진단했다.

rang@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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