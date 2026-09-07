추석 장바구니 부담 낮춘다…재경부, 이번 주 민생대책 보완 발표

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이형일 1차관, 소상공인 애로 청취…까치산시장서 물가 점검

성수품 18.3만톤 역대 최대 공급…정부 할인 1030억 투입

[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 정부가 이번 주 중 농축산물 할인과 수산물 공급 확대 등을 담은 추석 민생안정대책 보완방안을 확정해 발표한다.

이형일 부총리 겸 재정경제부 장관 후보자(현 재경부 1차관)는 7일 서울 소상공인 디지털교육센터를 찾아 소상공인연합회와 대한미용사회중앙회, 한국외식업중앙회 등 분야별 소상공인 단체장과 간담회를 열었다.

이형일 부총리 겸 재정경제부 장관 후보자가 지난 4일 오전 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

소상공인·자영업 현장의 경영 상황을 점검하고 애로와 정책 건의를 듣기 위한 자리다.

이 차관은 "우리 경제의 양극화 완화를 위해 소상공인의 경영 안정과 성장 지원이 중요하다"며 "성장의 온기가 모든 소상공인에게 전달될 수 있도록 정책적 노력을 다하겠다"고 밝혔다.

이 차관은 이어 서울 까치산시장을 방문해 추석 성수품 수급 동향과 지난 1일 발표한 추석 민생안정대책의 이행 상황을 점검했다.

정부는 이번 대책을 통해 추석 성수품을 역대 최대 규모인 18만3000톤(평시의 1.6배) 공급하고, 역대 최대인 1030억원 규모의 정부 할인 지원을 실시한다.

또 9월 16~20일 농축산물·수산물 각 300개 품목에 대해 전통시장에서 구매한 금액의 약 30%에 해당하는 온누리상품권을 2만원까지 현장에서 돌려주는 행사를 진행한다.

이 차관은 까치산시장 점포를 돌며 평시보다 3배 이상 공급된 채소·과일류와, 정부 비축물량 2만톤을 시중가보다 최대 40% 싸게 푼 고등어·명태 등 대중성 어종 6종의 가격을 현장에서 확인했다.

그는 "정부는 추석 성수품 확대 공급과 할인 지원을 통해 장바구니 물가 부담을 낮추도록 최선을 다하겠다"며 "이번 주 중 농축산물 할인, 수산물 공급 확대 등 추가적인 추석 민생안정대책 보완방안을 확정·발표하겠다"고 말했다.

hyun9@newspim.com