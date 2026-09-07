NHN, 한게임 웹보드게임 6종 묶었다…추석 통합 캠페인 전개

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'한게임포커' 등 6종 참여...명절 특선 콘셉트로 콘텐츠 구성

30일까지 접속만 해도 자동 응모...총 126명에 경품 제공



[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = NHN은 한게임 웹보드게임 6종을 아우르는 추석 시즌 통합 캠페인 '2026 한게임 추석 특선'을 시작했다고 7일 밝혔다.

30일까지 전개되는 '2026 한게임 추석 특선' 캠페인 이미지. [사진=NHN]

이번 캠페인은 명절마다 방송사가 엄선한 영화를 편성하던 '명절 특선 프로그램'에서 착안했다. NHN은 한게임 웹보드게임 6종을 하나의 시즌 라인업으로 구성하고, 각 게임의 특색을 담은 포스터와 영상 콘텐츠를 제작했다. '편성표', '상영 중' 등 캠페인에 사용하는 용어도 추석 특선 콘셉트에 맞췄다.

캠페인은 티저와 본편 영상으로 나눠 순차적으로 공개한다. NHN은 이날 캠페인 시작과 함께 티저 영상을 먼저 선보였다.

참여 게임은 PC 버전 '한게임포커'를 비롯해 모바일 게임 '한게임 포커', '한게임포커 클래식 with PC', '한게임 섯다&맞고', '한게임 로얄홀덤', '한게임 신맞고' 등 총 6종이다.

NHN은 오는 16일 공식 한게임 유튜브 채널과 이벤트 페이지에서 본편 영상을 공개한다. 캠페인 핵심 콘텐츠인 '추석 특선 세트'의 세부 구성도 같은 날 공개할 예정이다.

이용자 대상 경품 행사도 마련했다. 이날부터 30일까지 캠페인 대상 게임 6종에 접속하면 별도 신청이나 미션 없이 자동으로 경품 행사에 응모된다. NHN은 타이틀별 21명씩 총 126명을 선정해 추석 특선 세트와 외식 상품권, 모바일 상품권 등을 제공한다.

flurry327@newspim.com