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폴더블폰 시장 지각변동 꿈틀, 화웨이 애플 샤오미 정면 승부

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  • 화웨이·애플·샤오미가 7일 폴더블폰 신제품을 공개했다
  • 세 제품은 1만 위안 이상 초고가로 가격 경쟁에 나섰다
  • 애플 참전으로 폴더블폰 시장 재편이 예상됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 화웨이와 애플, 샤오미가 이번 주 잇달아 폴더블폰 신제품을 공개하며 시장 주도권을 놓고 정면 승부에 나선다. 폴더블폰 등장 7년 만에 한 주에 같은 제품군, 비슷한 가격대에서 글로벌·중국 대표 업체가 맞붙는 만큼 시장 판도에도 상당한 변화가 예상된다.

7일 상하이증권보에 따르면 화웨이의 '메이트 XT2 비범대사', 샤오미의 '샤오미 18 폴드', 애플의 첫 폴더블 아이폰이 7일 오후부터 10일 새벽까지 72시간 동안 차례로 공개될 예정이다. 특히 폴더블폰 시장에 뒤늦게 뛰어드는 애플과 중국 업체의 첫 정면 대결이라는 점에서 업계의 관심이 집중되고 있다.

화웨이는 기존 3단 접이식 제품의 'Z형' 구조를 버리고 'U형 이중 안쪽 접이' 방식을 적용한다. 접었을 때 플렉시블 디스플레이를 보다 안정적으로 보호하는 데 초점을 맞췄다. 화웨이는 그동안 3단 폴더블폰을 앞세워 초고가 비즈니스 시장을 공략해왔다.

애플은 가로 방향으로 안쪽으로 접히는 형태의 첫 폴더블 아이폰을 선보인다. A20 프로 칩과 자체 개발 C2 모뎀을 탑재하고, 아이폰 운영체제인 iOS와 아이패드용 생태계를 폴더블 화면에 최적화하는 데 주력할 것으로 알려졌다. 업계에서는 애플의 최대 강점으로 하드웨어보다 iOS·iPadOS 애플리케이션 생태계의 연계성을 꼽는다.

샤오미는 여권과 비슷한 크기로 접히는 '중형 폴드' 형태의 샤오미 18 폴드를 내놓는다. 특히 자체 개발한 '쉬안제 O3' 칩과 중국산 LPDDR6 메모리를 동시에 탑재하고 공동 최적화한 것이 특징이다. 중국 반도체 공급망과 스마트폰 제조업체 간 협업이 고급 제품에서도 본격화되고 있다는 점에서 주목을 끌고 있다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원=사진= 바이두. 2026.09.07 chk@newspim.com

가격대는 세 제품 모두 1만 위안(약 190만원) 이상의 초고가인 것으로 알려졌된다. 애플의 폴더블 아이폰은 2300~2550달러(약 320만~355만원) 수준의 평균 판매가격이 거론된다. 화웨이 메이트 XT2 최고 사양은 3만 위안(약 570만원)을 넘어설 가능성도 제기된다. 샤오미 역시 메모리 등 핵심 부품 가격 상승을 이유로 판매가를 1만 위안대로 책정한 것으로 전해진다.

상하이증권보는 업계 관계자를 인용, 폴더블폰의 높은 가격에는 부품 가격 상승도 중요한 요인이 되고 있다고 전했다. 메모리 반도체와 디스플레이 등 핵심 부품 가격이 오르면서 제조원가 부담이 커지고 있다. 특히 고가 폴더블폰은 높은 판매가격을 통해 수익성을 확보할 수 있어 업체들이 집중하는 시장으로 떠오르고 있다.

애플의 참전은 시장 경쟁 구도를 바꿀 핵심 변수로 꼽힌다. 시장조사업체 카운터포인트리서치는 2026년 폴더블폰 시장에서 삼성전자 점유율이 32%로 낮아지는 반면 애플이 첫 제품만으로 25%, 화웨이가 중국 시장을 기반으로 24%를 차지할 것으로 전망했다. 세 업체의 합산 점유율이 80%를 웃돌면서 다른 안드로이드 업체들의 입지가 좁아질 수 있다는 관측이 나온다.

업계는 애플의 등장이 단순히 판매량을 나누는 차원을 넘어 폴더블폰의 '고급화'와 가격 기준 자체를 바꿀 가능성을 주목하고 있다. 화웨이 등 중국 업체가 먼저 구축한 기술력과 고급 비즈니스 이미지를 애플의 브랜드 가치와 생태계가 얼마나 빠르게 따라잡을지가 관건이다.

전문가들은 앞으로 소비자 선택이 단순한 두께·무게·칩 성능 같은 하드웨어 경쟁에서 브랜드와 소프트웨어 생태계, 실제 사용 경험 중심으로 이동할 것으로 보고 있다. 결국 이번 72시간의 승부는 신제품 공개 직후의 관심도를 넘어 공급망 안정성, 생산수율, 초기 물량 확보 능력이 시장의 최종 승패를 가를 전망이다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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