신한은행, 서초구·서울신용보증재단과 AI·ICT 기업 성장지원 업무협약

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한은행이 서울특별시 서초구, 서울신용보증재단과 '서초AICT 입주·유치기업 금융·보증·성장지원 협력을 위한 포괄적 업무협약'을 체결했다고 7일 밝혔다.

[사진=신한은행]

이번 협약은 서초AICT 입주·유치기업과 AI·ICT 분야 기업의 성장을 지원하고 지역 내 관련 산업 생태계를 활성화하기 위해 마련됐다. 세 기관은 전문성을 바탕으로 기업 발굴부터 ▲신용보증 ▲금융상담 ▲경영 컨설팅 ▲투자연계까지 기업 성장 단계에 필요한 지원을 연계한다.

서초AICT는 2024년 11월 중소벤처기업부가 지정한 '양재AI미래융합혁신특구'와 올해 2월 서울시가 지정한 '양재·개포 ICT 특정개발 진흥지구'를 아우르는 통합 브랜드다. 현재 해당 지역에는 약 500개 기업이 소재해 있으며 서초구는 향후 1000개 기업 유치를 목표로 인프라 강화와 투자 활성화, 특화사업 등을 추진 중이다.

협약에 따라 서초구는 서초AICT 입주·유치기업 및 지원 대상 AI·ICT 기업을 발굴·추천하고 사업 안내 등 행정 지원을 담당한다. 서울신용보증재단은 추천 기업을 대상으로 신용보증 상담과 보증지원을 검토하고 경영지원 프로그램을 연계한다.

신한은행은 추천기업 대상 여신·외환·자금관리 등 금융상담과 성장 단계별 금융지원을 검토한다. 재무·자금·사업전략·IR 등 경영 현안에 대한 본점 전문 컨설팅을 제공하는 한편, 신한벤처투자 등 그룹 관계사와 연계해 투자 검토, 액셀러레이팅 등 비금융 지원도 이어갈 방침이다.

세 기관은 기업 지원 프로그램을 공동 추진하고 정책 수요 발굴 및 협력 네트워크 구축에도 상호 협력하기로 했다.

신한은행 관계자는 "각 기관의 전문성을 바탕으로 AI·ICT 기업 지원을 위한 협력 기반을 구축했다"며 "기업 성장 단계에 맞춘 금융지원과 전문 컨설팅을 지속하겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com