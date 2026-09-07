감성코퍼레이션 김호선 대표, 자사주 약 8억원 규모 추가 매수

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약 7억8000만원 규모…올해 들어 다섯 번째

올해 누적 92만주·약 39억2000만원 매입

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 라이프스타일 아웃도어 기업 감성코퍼레이션의 김호선 대표이사가 약 8억원 규모의 자사 주식을 추가로 장내 매수했다.

7일 감성코퍼레이션에 따르면 김 대표는 자사 주식 20만9000주를 약 7억8000만원에 장내 매수했다. 올해 들어 다섯 번째 지분 확대다.

김 대표는 올해 1월 25만주를 약 13억원에 매입한 데 이어 5월 5만주를 약 2억5000만원, 7월 두 차례에 걸쳐 각각 25만주를 약 9억5000만원, 16만주를 약 6억원에 사들였다.

감성코퍼레이션 로고. [사진=감성코퍼레이션]

이번 매수까지 합하면 올해 누적 매입 규모는 92만주, 약 39억2000만원이다. 김 대표는 지난 2019년부터 회사 주식을 지속적으로 장내 매수해 왔다.

감성코퍼레이션은 올해 상반기 매출액 1171억원, 영업이익 186억원을 기록했다. 회사는 가을·겨울(FW) 성수기와 해외 사업 확대를 바탕으로 하반기 성장세를 이어간다는 계획이다.

해외에서는 중국과 일본, 대만 등을 중심으로 사업을 확대하고 있다. 중국에서는 베이징과 상하이 등을 중심으로 오프라인 매장 출점을 추진하고 온라인 판매 채널 구축과 마케팅도 강화하고 있다.

감성코퍼레이션 관계자는 "대표이사의 자사주 매입은 단기적인 주가 흐름보다는 회사의 본질적인 기업가치와 중장기 성장 가능성에 대한 자신감을 바탕으로 진행됐다"며 "국내 시장에서 검증된 브랜드 경쟁력을 글로벌 시장으로 확장하여 지속 가능한 성장 기반을 구축하고 기업가치를 극대화해 나가겠다"고 강조했다.

winter1004@newspim.com