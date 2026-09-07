메리츠證, 홍콩 해외법인 설립…주명 전 한투증권 홍콩법인장 영입

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메리츠證, 홍콩법인 설립 위한 현지 인가 절차 진행

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 메리츠증권이 첫 해외법인 설립을 추진하면서 주명 전 한국투자증권 홍콩법인장을 영입했다.

메리츠증권은 최근 홍콩법인 설립을 위한 현지 인가 절차를 진행하고, 지난 7월 주명 전 한투증권 법인장을 이사로 선임했다고 7일 밝혔다.

메리츠금융 사옥 [사진=메리츠증권]

메리츠증권이 해외에 현지법인을 설립하는 것은 이번이 처음이다. 주 이사는 향후 홍콩법인에서 브로커리지와 자금조달 등 현지 사업을 담당할 예정이다.

1980년생인 주 이사는 지난 2013년부터 2020년까지 미래에셋증권 홍콩법인에서 기업금융(IB)본부장을 맡았다. 이후 2020년 한국투자증권 홍콩법인으로 자리를 옮겨 매니징 디렉터(MD)와 최고경영자(CEO) 등을 지냈다.

한국투자증권 홍콩법인에서는 채권 트레이딩과 브로커리지, 채권자본시장(DCM) 등 사업을 이끌었다. 몽골 국책기관의 채권 발행을 주관하는 등 현지 자금조달 사업도 확대했다.

메리츠증권은 주 이사의 홍콩 금융시장 경험과 네트워크를 바탕으로 현지 사업 기반을 구축하고 해외 사업을 확대할 것으로 기대하고 있다.

plum@newspim.com