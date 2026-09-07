김성원 산자위원장 "與, 메가특구특별법 정무위 꼼수 회부 시도 철회해야"

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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회(산자위) 소속 국민의힘 의원들은 7일 "더불어민주당은 메가특구특별법 및 RE100산단법(재생에너지도시특별법)의 정무위원회 꼼수 회부 시도를 즉각 철회하라"고 촉구했다.

김성원 산자위원장과 국민의힘 소속 산자위원들은 이날 국회에서 기자회견을 열고 "특별법의 정무위 이관 처리는 국회 입법권의 근간을 스스로 훼손하는 자멸적 행위이자 국민을 기만하는 비겁한 꼼수"라며 이같이 밝혔다.

김성원 국회 산업통상자원중소벤처기업위원장 [사진=김성원 의원 페이스북]

이들은 "정무위 회부 시도의 실질적 이유는 산자위 위원장이 국민의힘 소속이라는 것. 즉, 야당이 위원장인 상임위를 피해 자당 위원장의 상임위로 안건을 돌리는 노골적 상임위 쇼핑임이 명백하다"며 "입법 절차를 당리당략의 도구로 전락시키는 행위"라고 지적했다.

이어 "특별법은 국가 핵심 산업의 미래를 좌우할 중대 입법 사안"이라며 "이런 법안일수록 해당 산업을 실질적으로 다뤄온 소관 상임위에서 심도 있는 심사를 거쳐야 한다"고 주장했다.

특히 "이번 이관 시도는 일회성으로 그치지 않을 것"이라며 "야당의 반대로 쟁점 법안의 심의와 통과가 어려우면 여당 위원장 상임위로 해당 법안을 옮기는 나쁜 선례가 될 것"이라고 꼬집었다.

그러면서 "국회의장은 국회법의 취지에 따라 소관 상임위 원칙이 정략적으로 훼손되지 않도록 정치적 중립에 맞는 결정을 내려야 한다. 국민의힘은 '상임위 쇼핑' 시도를 좌시하지 않고 당 차원에서 적극 대응할 것"이라고 강조했다.

jeongwon1026@newspim.com