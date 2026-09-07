이란, 韓 호르무즈 파병 검토에 "심각한 결과 초래" 경고

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 이란 정부가 미국의 압박으로 호르무즈 해협에 파병을 고심 중인 한국에 "심각한 결과를 초래할 것"이라고 경고했다.

에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 7일(현지시간) 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 한글로 올린 게시글을 오렸다.

그는 "이란과 대한민국의 관계는 64년이 넘는 역사를 지니고 있으며, 양국 관계는 줄곧 상호 존중을 바탕으로 발전해 왔다"며 "이란은 대한민국과의 우호 관계를 매우 중요하게 여기고 있다"고 말문을 열었다.

이어 바가이 대변인은 "그러나 현재 이란 국민이 미국의 침략적 행위에 맞서 스스로를 방어하고 있으며, 여성과 어린이를 상대로 한 미국의 전쟁범죄에 단호히 대응하고 있는 상황에서, 다른 국가가 페르시아만과 호르무즈 해협에서 군사적으로 주둔하거나 작전에 참여하는 것은 침략 행위의 당사자를 직접적으로 지원하는 것으로 간주될 수밖에 없다"면서 "심각한 결과를 초래할 것"이라고 강력히 경고했다.

끝으로 바가이 대변인은 "주권과 책임을 가진 어떠한 국가도 미국의 압력과 협박에 굴복하여 위대한 이란 국민을 상대로 한 침략 행위와 끔찍한 범죄의 공모에 가담해서는 안 된다"고 강조했다.

에스마일 바가이 이란 외무부 대변인. [사진=이란 외무부 홈페이지]

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