전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.07 (월) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
산업 ICT

속보

더보기

펄어비스, 7개월 만에 '붉은사막 DLC' 승부...흥행 수명 늘린다

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 펄어비스가 7일 붉은사막 DLC 출시를 확정했다.
  • 출시 7개월 만에 DLC로 매출 반등을 노렸다.
  • 신작 공백 메우나 흥행 확대는 불확실하다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

10월 16일 첫 DLC 출시...본 게임 출시 7개월 만
빠른 DLC 출시로 제품수명주기 연장 목표

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 펄어비스가 지난 3월 출시한 AAA급 오픈월드 RPG 게임 '붉은사막'의 다운로드콘텐츠(DLC)를 7개월 만에 출시하기로 하면서 제품수명주기(PLC) 연장에 나섰다. DLC 출시로 주춤한 붉은사막의 매출을 끌어올리고 차기작 출시까지 신작 공백을 메우겠다는 의도로 풀이된다.

7일 게임업계와 펄어비스에 따르면 지난 3월 20일 출시된 붉은사막의 상반기 매출은 4026억원이다. 붉은사막은 1분기 말에 출시됐지만 2665억원의 매출을 올리며 펄어비스 분기 최대 실적을 견인했고 2분기에도 1361억원의 매출을 기록했다. 붉은사막은 출시 첫날 200만장, 26일만에 500만장을 돌파했으며 83일만에 600만장을 넘어섰다.

'붉은사막 인핸스드' 첫 DLC '미지의 여정' [사진=펄어비스]

하지만 판매 추이와 스팀 최고 동일접속자수 등 흥행 지표는 시간이 갈수록 떨어지고 있다. 3월 평균 최고 27만, 평균 16만명 수준이었던 스팀 동시접속자수는 최근 월 최고 3만명 정도 수준으로 떨어졌다. 업계에서는 붉은사막의 판매속도가 둔화되고 있어 DLC를 통한 반등이 필요하다는 의견이 나오기도 했다.

이에 펄어비스는 실제로 빠르게 추가 DLC 출시일을 확정했다. 국내 주요 패키지 게임의 경우와 비교해도 7개월이라는 기간은 이례적으로 짧다.

2023년 9월 출시된 네오위즈의 'P의 거짓'의 경우 추가 DLC인 'P의 거짓: 서곡'이 1년 8개월 뒤인 2025년 6월에 출시됐고 시프트업의 '스텔라블레이드'도 2024년 4월 출시 이후 1년 1개월 뒤인 2025년 6월에 DLC가 출시됐다. 역시 글로벌 흥행에 성공한 넥슨의 '데이브 더 다이버'는 2023년 6월 출시 이후 2년 11개월이 지난 올해 6월에 첫 DLC인 '데이브 더 다이버; 인 더 정글'을 출시했다.

신속한 DLC 출시 결정은 유저들의 반응으로 돌아오고 있다. 붉은사막 DLC 10월 출시가 확정된 뒤 지난 8월 최고 3만명 수준이었던 스팀 동시접속자수는 4만3000명까지 올랐다. 스팀 '최고 인기 게임' 순위에서도 이날 현재 붉은사막은 전주 대비 61 계단 오른 12위를 기록했다. DLC 출시의 효과가 벌써부터 나타나고 있는 셈이다.

스팀 최고의 게임 순위. '붉은사막'이 12위에 올라 있다. [사진= 스팀 홈페이지 캡쳐]

패키지 게임은 지속적으로 매출이 발생하는 라이브 게임과 달리 본 게임 출시 때 매출이 집중된다. 출시 이후 시간이 지날수록 동시접속자수와 유저 수가 줄어들 수밖에 없는 구조다.

이에 펄어비스가 붉은사막 DLC를 신속하게 출시한 것이 패키지 게임에서도 빠른 추가 수익을 낼 수 있을지 확인하는 시험대가 될 것으로 전망된다. 이번 DLC의 흥행 결과에 따라 2차 DLC 출시 여부도 검토할 수 있을 것으로 예상된다.

다만 증권가에서는 붉은사막의 DLC 출시로 펄어비스의 매출 급상승은 쉽지 않을 것으로 전망하고 있다. 물론 펄어비스의 차기작인 '도깨비'가 2028년 출시를 목표로 하고 있다는 점에서 신작 공백을 메우는 효과가 있을 것이라는 평가도 있다. 앞서 펄어비스는 '붉은사막' 출시 전까지 신작 부재로 2년 연속 적자를 기록한 바 있다.

임희석 미래에셋증권 연구원은 "장기간 이어질 신작 부재 구간에서 추가적인 디레이팅이 불가피하다는 판단"이라며 "붉은사막 DLC 출시만으로 유의미한 매출 반등을 기대하기는 어렵다"고 밝혔다. 정의훈 유진투자증권 연구원은 "2분기 붉은사막이 누적 600만장을 돌파했지만 500만장 돌파 이후 추가 100만장 판매에 57일이 소요되는 등 판매 속도는 점차 둔화되고 있다"라며 "붉은사막의 할인, 가격 전략과 닌텐도 스위치2 버전 출시를 준비하고 있어 판매량 확대와 라이프사이클 연장이 기대된다"고 평했다.

펄어비스 관계자는 "글로벌 이용자들의 다양한 피드백을 기반으로 유저들이 붉은사막을 더욱 재미있게 즐길 수 있도록 앞으로도 노력하겠다"라고 전했다.

origin@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
사진
서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동