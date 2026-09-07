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中 CATL, 15개 증시 상장 완성차 전체 이익의 2배

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AI 핵심 요약

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  • 중국 완성차 15곳이 7일 상반기 순이익 급감했다
  • CATL은 4324억 위안으로 완성차 합계의 2.1배였다
  • 가격전쟁과 원가상승에 완성차 수익성은 더 악화했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

자동차 기업 경쟁격화, 배터리 수익성 견조
자동차 매출은 증가하는데 이익은 자꾸 감소

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 자동차업계가 치열한 가격 경쟁과 원자재 가격 상승으로 수익성 악화에 시달리는 가운데, 배터리 업체로 산업 내 이익이 빠르게 쏠리고 있다. 세계 최대 배터리 업체인 CATL(닝더스다이, 영덕시대)의 올해 상반기 순이익이 중국 주요 완성차 업체 15곳의 순이익을 합친 것보다 2배 이상 많은 것으로 나타났다.

7일 중국 매체 제일재경에 따르면 중국 본토 증시 A주와 홍콩 증시에 상장된 주요 완성차 업체 15곳의 올해 상반기 귀속순이익은 총 210억4800만 위안(약 4조원)으로 지난해 같은 기간의 351억3100만 위안보다 약 40% 감소했다. 매출이 증가한 업체는 9곳에 달했지만, 순이익이 감소하거나 적자를 지속한 업체는 11곳에 이르렀다. 자동차 업계 전반에 '매출은 늘지만 이익은 줄어드는' 현상이 나타난 것이다.

반면 CATL은 올해 상반기 432억4800만 위안의 순이익을 기록했다. 완성차 15곳 전체 순이익의 약 2.1배에 해당한다. 완성차 업체들이 가격 인하 경쟁을 벌이는 동안 배터리 등 핵심 부품 업체의 수익성이 상대적으로 견조한 모습을 보인 셈이다.

완성차 업체와 배터리 업체 간 이익 격차는 최근 몇 년 사이 더욱 확대됐다. CATL은 2022년 처음으로 당시 가장 수익성이 높았던 상하이자동차그룹을 제치며 완성차 업체 15곳 가운데 선두 수준의 이익을 올렸다. 이후 격차가 확대돼 지난해에는 15개 완성차 업체의 합산 순이익을 넘어섰고, 올해 상반기에는 그 규모가 두 배를 넘어섰다.

자동차 업계의 수익성 악화에는 가격 전쟁과 원가 상승이 동시에 작용하고 있다. 중국 자동차산업의 이익률은 2022년 5.71%에서 올해 1~7월 3.6%까지 떨어져 최근 4년 사이 최저 수준으로 하락했다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 사진=바이두.  2026.09.07 chk@newspim.com

특히 배터리 핵심 원료인 탄산리튬 가격 변동이 완성차 업체의 부담을 키우고 있다. 배터리급 탄산리튬 가격은 지난해 말 톤당 7만5000위안 수준에서 올해 5월 20만500위안까지 치솟았다가 6월 말 15만6500위안으로 내려왔다. 최근에도 15만 위안 안팎에서 등락하고 있다.

반면 배터리 업체들의 이익은 상대적으로 견조하다. 중국 승용차시장정보연석회(CPCA) 자료에 따르면 배터리 업체들의 합산 순이익은 2023년 376억 위안에서 올해 상반기 683억 위안으로 급증했다. 이 가운데 CATL의 순이익은 약 470억 위안으로 전체의 상당 부분을 차지했다.

완성차 업체들은 배터리뿐 아니라 반도체와 철강, 알루미늄 등 각종 원자재 및 핵심 부품 가격 상승 부담까지 떠안고 있다. 여기에 판매·연구개발 비용과 재고 부담까지 겹치면서 수익성이 더욱 악화되고 있다. 광저우자동차그룹은 올해 상반기 59억 위안의 적자를 기록했고, 일부 신에너지차 업체들도 대규모 적자를 이어갔다.

반면 완성차업체들이 부품업체들에 비용 부담을 전가하는 사례도 늘어나고 있다. 중국 완성차 업체들의 올해 상반기 미지급금은 1조1000억 위안을 넘어섰으며, 평균 회전일수는 321일로 집계됐다. 국제 완성차 업체 평균인 91일의 3.5배에 달한다. 이는 완성차 업체의 현금흐름을 단기적으로 개선하는 대신 자금 부담을 부품 공급업체로 이전하는 효과를 낳고 있다는 지적이다.

업계 전문가들에 따르면 중국 자동차 업체들은 최근 수익성 개선을 위해 해외시장 개척에 총력을 기울이고 있다. 실제로 중국 내수시장의 자동차 가격 경쟁이 갈수록 심화하는 가운데 중국산 자동차의 해외 판매는 빠른 속도로 늘고 있고 해외시장의 마진도 국내보다 양호한 경우가 많은 것으로 알려졌다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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