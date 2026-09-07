"룰렛 돌리면 100% 혜택"…스타벅스, 2주간 '라떼 위크'

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 스타벅스 코리아가 7일부터 20일까지 14일간 매일 새로운 혜택과 함께 다양한 라떼를 즐길 수 있는 '라떼 위크'를 진행한다.

스타벅스가 전 고객 대상으로 2주간 '라떼 위크'를 진행한다. [사진= 스타벅스]

스타벅스 리워드 회원은 누구나 스타벅스 앱 내 라떼 위크 이벤트 페이지의 '룰렛 챌린지'를 통해 하루 한 번 참여할 수 있다. 별도 구매 없이 참여 가능하며, 이벤트 음료 50% 할인, 30% 할인, 사이즈 업 쿠폰, 1+1 쿠폰, 별 1개 중 하나를 랜덤으로 100% 받을 수 있다. 발행된 쿠폰은 당일 이벤트 대상 음료 구매 시 바로 사용 가능하다.

이벤트 대상 음료는 블랙 글레이즈드 라떼, 호지 글레이즈드 티 라떼, 바닐라 라떼, 스타벅스 돌체 라떼, 카페 라떼, 밀크카라멜 라떼, 플랫 화이트, 코르타도, 얼 그레이 바닐라 티 라떼, 제주 말차 라떼 등 총 10종이다.

특히 가을 프로모션 음료인 '블랙 글레이즈드 라떼'와 이번 가을 새롭게 선보인 '호지 글레이즈드 티 라떼'가 이벤트 대상에 포함됐다. 블랙 글레이즈드 라떼는 매년 가을 팬층이 두터운 메뉴로, 스타벅스는 올해 출시 시점을 지난해보다 20일 앞당겼다. 호지 글레이즈드 티 라떼는 말차의 뒤를 잇는 티 트렌드로 주목받는 호지차를 활용한 메뉴로, 블랙 글레이즈드 라떼를 호지차로 재해석해 국내산 호지차 티 라떼 위에 글레이즈드 폼을 올린 것이 특징이다.

스타벅스 브랜드마케팅팀 전병재 팀장은 "매일 새로운 혜택을 확인하는 재미와 함께 취향에 맞는 라떼를 경험하실 수 있도록 기획했다"며 "오늘의 기분과 취향에 맞는 라떼 한 잔으로 가을의 여유와 정취를 만끽하시길 바란다"고 말했다.

fineview@newspim.com