SK증권, 비대면 고객 대상 맞춤형 리워드 이벤트

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5000만원 이상 자산 이관·유지 시 국내주식 수수료 평생 우대



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = SK증권은 7일 비대면 고객을 대상으로 '맞춤형 리워드 및 국내주식 수수료 평생 우대' 이벤트를 오는 30일까지 진행한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 고객이 보유한 현금이나 다른 증권사에 보유한 주식을 SK증권으로 옮긴 뒤 일정 잔액을 유지하면 조건에 따라 현금 혜택을 제공하는 방식으로 운영된다.

고객은 현금 입금 또는 타사 보유 주식을 SK증권으로 이관하고 잔액 유지 조건을 충족할 경우 최대 200만원의 현금 혜택을 받을 수 있다.

[사진=SK증권]

5000만원 이상의 자산을 이관해 유지하면 국내주식 거래에 '수수료 평생 우대' 조건이 적용된다. 최초 신규고객에게는 현금 1만원도 추가로 제공한다.

SK증권은 고객이 투자 방식과 자산 관리 성향에 따라 필요한 혜택을 선택할 수 있도록 이번 이벤트를 구성했다고 설명했다. 회사는 현금 보유를 투자 기회에 대응하기 위한 자산 운용 수단으로 활용하려는 고객 수요도 이벤트에 반영했다.

SK증권 관계자는 "현금 보유는 투자 기회를 잡기 위한 가장 적극적인 투자 자산"이라며 "이번 이벤트의 평생 수수료 우대 등 다양한 혜택이 고객의 주도적인 자산 운용 전략을 지원하는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.

이벤트 세부 조건은 SK증권 공식 홈페이지와 모바일 애플리케이션 '주파수'에서 확인할 수 있다.

주식 투자에는 원금 손실이 발생할 수 있으며 투자 전 상품설명서와 약관 등을 확인해야 한다.

dconnect@newspim.com