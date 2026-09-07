한국거래소, 부산대병원과 필리핀 세부서 의료봉사

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의료진 22명·재단 임직원 5명 참여

내과·외과 등 6개 진료과 운영

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소는 부산대학교병원과 함께 지난 5일부터 오는 13일까지 필리핀 세부 막탄섬 라푸라푸·코르도바 일대에서 현지 주민을 대상으로 의료봉사 활동을 진행하고 있다고 7일 밝혔다.

이번 의료봉사에는 부산대학교병원 전문 의료진 22명과 KRX국민행복재단 임직원 5명 등 27명이 참여했다. 봉사단은 의료 접근성이 낮은 현지 주민 1500여명을 대상으로 진료와 의약품 지원 등을 진행한다.

의료진 22명은 ▲의사 5명 ▲한의사 2명 ▲간호사 6명 ▲간호조무사 2명 ▲임상병리사 1명 ▲물리치료사 1명 ▲방사선사 1명 ▲치위생사 2명 ▲약사 1명 ▲의료사회복지사 1명으로 구성됐다.

[사진=한국거래소]

봉사단은 내과와 외과, 안과, 치과, 소아청소년과, 한방 등 6개 진료과목을 운영한다. 혈압·혈당 등 기본검진과 상담을 토대로 ▲만성질환 관리 ▲외상·피부질환 치료 ▲안질환 진료 ▲충치·잇몸질환 처치 ▲소아 감염질환 진료 ▲근골격계 통증 관리 등의 의료서비스와 의약품을 제공한다.

지역 내 초등학교를 방문해 보건교육도 실시한다. 어린이 영양제와 쌀, 비누, 칫솔세트 등 생필품을 전달하는 지원 활동도 함께 진행한다.

한국거래소는 2011년 라오스를 시작으로 캄보디아와 베트남 등에서 의료지원사업을 이어왔다. 동남아시아 빈곤 농가의 경제적 자립을 지원하는 암소은행사업과 도서관 건립, 아동 교육지원사업 등 해외 지원사업도 추진해왔다.

정은보 한국거래소 이사장은 "이번 의료봉사는 국경과 언어를 넘어 도움이 필요한 이웃의 건강한 삶을 함께 만들어가는 뜻깊은 활동"이라며 "앞으로도 한국거래소는 국내를 넘어 해외의 어려운 이웃에게도 지속적인 관심을 갖고 도움이 필요한 곳에 실질적인 지원이 이뤄질 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

dconnect@newspim.com