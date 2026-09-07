카카오, 추석 맞이 선물하기·톡딜 할인

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카카오페이머니 결제 시 최대 15% 할인 혜택

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오가 추석 연휴를 앞두고 카카오톡 선물하기와 톡딜에서 할인 행사를 진행한다.

선물하기는 27일까지 추석 기획전을 운영한다. 농협안심한우, 수플린 프리미엄 과일 세트, 상주곶감 등 명절 음식과 정관장, 오쏘몰 등 건강 브랜드, 에스티로더·비오템 뷰티 상품, 돌체구스토 커피머신·리브맘 경추베개 등 리빙 상품을 판매한다.

카카오가 추석 연휴를 앞두고 카카오톡 선물하기와 톡딜에서 할인 행사를 진행한다. [사진= 카카오]

기획전 내 배송상품을 카카오페이머니로 15만원 이상 결제하면 10% 즉시 할인(최대 2만원)을 받을 수 있다. 지인에게 메시지를 공유하고 받은 친구가 페이지에 접속하면 최대 90% 할인쿠폰을 받는 이벤트도 진행한다.

톡딜은 14일 오후 5시부터 20일까지 '강추위크'를 운영한다. 리빙, 건강·음료, 신선식품, 가공식품 카테고리를 순차적으로 오픈하며 매일 다른 상품을 할인가에 제공한다.

테팔 프라이팬, 바이탈플랜트 자동회전냄비 등 주방용품과 정관장·네스프레소·산과들 등 인기 브랜드 상품, 사과·배·LA갈비·전복 등 명절 음식, CJ제일제당·동원 등 가공식품을 만날 수 있다. 카카오페이머니 결제 시 7% 할인 혜택을 제공한다.

선물하기의 럭셔리 전문관 럭스도 27일까지 프로모션을 진행한다. 향수·바디, 고메푸드, 신선식품, 호텔 식사권 등 프리미엄 상품을 판매하며 럭스 상품 구매 고객 중 5명을 추첨해 카카오쇼핑포인트 50만원을 증정한다.

카카오 관계자는 "올 추석 이용자들이 소중한 사람에게 마음을 보다 쉽고 편리하게 전할 수 있도록 다양한 상품과 혜택을 준비했다"며 "카카오 쇼핑에서 선물부터 장보기까지 명절을 보다 간편하게 준비하고 풍성한 한가위를 보내시길 바란다"고 말했다.

origin@newspim.com