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정부, 장기 고정형 주담대 유도…금융권은 낮은 금리 경쟁력에 고심

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AI 핵심 요약

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  • 정부가 7일 10년 이상 장기 고정금리 주담대 확대를 다시 추진했다.
  • 신규 주담대는 변동형 68.1%로 늘었고 10년형 판매는 저조했다.
  • 은행권은 금리 경쟁력 한계 속에 지원책 확대를 요구했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

기존 10년형도 5년형·변동형보다 금리 높아
은행권 "장기 조달 부담…금리 경쟁력 확보 관건"

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 정부가 금리 상승기 차주 부담을 낮추기 위해 10년 이상 순수 장기 고정금리 주택담보대출 확대에 다시 나선다. 2024년 도입한 10년 주기형의 판매가 저조했던 데다 최근 신규 주담대의 70% 가까이가 변동형으로 나가면서 은행권의 고민도 커지고 있다.

7일 금융권에 따르면 정부는 지난달 28일 '금리 상승기 대비 취약차주 지원방안'을 통해 은행권의 10년 이상 순수 장기 고정금리 주담대 출시를 유도하겠다고 밝혔다. 지난 4월 한 차례 보류됐던 장기 고정형을 최근 금리 상승과 함께 다시 추진하는 것이다.

한국은행이 지난 7월과 8월 기준금리를 연속 인상해 연 3.00%까지 높였지만 차주들은 오히려 당장 금리가 낮은 변동형을 선택하고 있다. 지난 7월 신규취급 주담대의 변동금리 비중은 68.1%로 2014년 2월 이후 12년여 만에 가장 높았다. 평균금리도 변동형이 연 4.35%로 고정형 4.76%보다 0.41%포인트(p) 낮았다.

[AI인포그래픽=박가연 기자] = 2026.09.07 eoyn2@newspim.com

◆ 고정형 96%였던 2024년에도 10년형 판매는 저조

정부는 2024년에도 차주의 금리 변동 위험을 줄이기 위해 은행권의 장기 고정금리 주담대 확대를 추진했다. 신한은행은 8월 시중은행 최초로 10년 주기형을 출시했고 기업은행도 12월 판매를 시작했다. 최초 10년간 금리를 고정한 뒤 10년마다 다시 산정하는 방식이다.

2024년 8월 신규취급 주담대의 고정금리 비중은 96.1%로 역대 최고치를 기록했다. 당시 신한은행의 10년 주기형 금리는 연 3.38~5.39%로 변동형 연 4.09~5.70%보다 낮았지만 5년 주기형 연 3.28~5.29%보다는 0.10%p 높았다.

10년형의 실제 판매는 많지 않았다. 신한은행은 출시 당시 약 2000억원의 공급을 예상했지만 실제 취급액은 이에 크게 못 미친 수준으로 알려졌다. 기업은행의 10년 주기형도 지난 8월 말 기준 누적 취급액이 221억원에 그쳤다.

한 은행권 관계자는 "고객들은 미래 금리 변동보다 대출을 받을 당시의 금리를 중요하게 보는 경우가 많다"며 "5년형을 선택해도 같은 대출을 5년 이상 유지하는 경우가 많지 않고, 통상 3년 이후에는 중도상환수수료 부담 없이 더 낮은 금리의 상품으로 갈아탈 수 있어 10년형에 추가 금리를 부담할 유인이 크지 않다"고 말했다.

◆ 더 긴 고정금리 추진…은행권은 '가격 맞추기' 고심

현재는 10년형의 금리 부담이 출시 당시보다 커졌다. 7일 신한은행의 주담대 금리는 6개월 변동형 연 4.28~5.69%, 5년 주기형 연 4.80~6.20%, 10년 주기형 연 5.19~6.60%다. 10년형은 5년형보다 0.39%p, 변동형보다 0.91%p 높고 5년형과의 금리차는 출시 당시보다 약 네 배로 벌어졌다.

기업은행에서도 10년형이 5년형보다 높다. 5년 주기형은 연 6.258~6.458%, 10년 주기형은 연 6.428~6.628%로 0.17%p 차이가 난다.

한 시중은행 관계자는 "장기 고정형은 기간이 길어질수록 향후 금리를 예측해 상품을 설계하고 자금을 맞춰 조달하는 부담이 커진다"며 "기간이 길어지면 금리를 높게 책정할 수밖에 있는데 고객은 당장 금리가 낮은 상품을 선택하기 때문에 금리 경쟁력을 확보하는 게 가장 어렵다"고 말했다.

금융당국은 2024년에도 장기 고정형 확대를 위해 주택금융공사 지급보증을 활용한 커버드본드 발행을 지원했다. 신한은행은 당시 10년 만기 지급보증부 커버드본드 3000억원을 연 3.19%에 발행해 10년형 재원으로 활용했다.

다만 은행권에서는 장기 조달비용을 낮추는 것만으로 상품의 금리 경쟁력을 확보하기에는 한계가 있다는 시각이다. 현재 장기간 금리를 고정하는 주담대가 주로 정책금융 상품으로 공급되는 만큼 일반 은행 상품으로 확대하려면 금리 부담을 낮출 수 있는 방안도 함께 검토할 필요가 있다는 설명이다.

다른 은행권 관계자는 "은행 자체적인 조달만으로 장기 고정형의 금리를 낮추는 데는 한계가 있다"며 "커버드본드 외에도 인센티브나 이차보전·이자 지원 등을 활용해 금리 부담을 낮추는 방안도 검토해볼 수 있을 것"이라고 말했다.

eoyn2@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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