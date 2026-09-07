KDB생명, 영업지원시스템 전면 개편…청약·보험금 심사에 AI 적용

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KDB생명은 현장 영업 경쟁력과 고객 서비스 효율을 높이기 위해 영업지원 시스템을 전면 개편하고 인공지능(AI) 기반 인프라를 고도화했다고 7일 밝혔다.

이번 개편의 핵심은 약 11개월간 개발한 차세대 영업지원시스템 'Smart K-Link' 오픈과 보험금 심사·전속채널 마케팅 분야에 AI 솔루션을 도입한 것이다.

Smart K-Link는 가입설계부터 청약까지 전 과정을 한 번에 처리할 수 있도록 구축됐다. PC와 모바일 환경에 맞춘 사용자환경(UI·UX)을 적용하고 사전심사 모델과 자동심사 인프라를 통합해 청약 과정의 대기 시간을 줄였다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = Smart K-Link 공식 CI [사진=KDB생명] 2026.09.07 yunyun@newspim.com

모바일 청약 과정에서는 고객과 설계사가 동일한 화면을 실시간으로 보면서 절차를 진행할 수 있는 '원격 화면 안내(모바일 미러링)' 기능도 도입했다. 이를 통해 비대면 청약 편의성을 높이는 동시에 청약 단계에서 불완전판매 가능성을 줄인다는 계획이다.

전속 설계사의 영업 활동을 지원하는 AI 기반 마케팅 플랫폼도 구축했다. 고객 특성과 데이터를 분석해 맞춤형 정보를 제공하고 설계사의 고객 관리와 마케팅 활동을 지원한다. 축적된 데이터를 활용해 고객 분석과 마케팅 전략도 지속 고도화할 방침이다.

보험금 심사 업무에는 AI OCR(광학문자인식) 기술을 적용했다. 보험금 청구 서류를 자동으로 판독·분류하고 입원일수와 진료 내역 등을 자동으로 매칭해 심사 업무의 효율성을 높였다.

서류 보완이 필요한 경우 고객에게 알림톡을 자동 발송하는 기능도 마련했다. KDB생명은 이를 통해 보험금 청구의 당일 처리 비중을 확대하고 지급까지 걸리는 기간을 단축할 수 있을 것으로 보고 있다.

이번 시스템 개편을 통해 축적되는 진료·보험금 지급 데이터는 전사 데이터 통계 시스템에 적재된다. 향후 위험률 산출과 고객 수요에 맞춘 상품·서비스 개발에도 활용할 예정이다.

KDB생명 관계자는 "Smart K-Link와 AI 인프라 구축을 통해 청약부터 보험금 지급까지 전 과정의 업무 효율과 소비자보호 수준을 높이는 데 중점을 뒀다"며 "앞으로도 현장 영업력과 소비자보호를 함께 강화할 수 있도록 내부 인프라를 지속 고도화하겠다"고 말했다.

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