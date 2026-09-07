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초대 중수청장 후보에 '檢출신' 김지용 변호사…"출신 아닌 자질로 판단"

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  • 윤호중 장관이 7일 김지용 변호사를 중수청장 후보자로 제청했다.
  • 윤 장관은 검사 출신 우려에 자질과 전문성을 우선 봤다고 밝혔다.
  • 중수청 2일 출범을 앞두고 조속한 청장 임명이 필요하다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

특수·감찰·공판 두루 거친 수사통
"특수수사 관행 근절, 전문성은 이관"
검수완박 발언 논란은 청문회 검증으로

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 윤호중 행정안전부 장관이 7일 초대 중대범죄수사청장 후보자로 검사 출신인 김지용 변호사를 대통령에게 제청하기로 했다. 검찰 출신 수장에 대한 우려가 제기된 데 대해 윤 장관은 "출신이 아닌 자질로 판단했다"는 취지의 입장을 밝혔다. 

윤 장관은 이날 오후 4시께 정부서울청사에서 브리핑을 열고 "후보추천위원회의 추천 내용을 존중해 후보자 가운데 김지용 후보자를 제청하기로 결정했다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 윤호중 행정안전부 장관이 7일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 초대 중대범죄수사청장 후보자 제청 관련 브리핑을 하고 있다. 이날 윤 장관은 김지용 후보자를 제청하기로 결정했다고 밝혔다. 2026.09.07 gdlee@newspim.com

김 후보자는 대전지검 검사를 시작으로 대구지검 특수부장, 서울중앙지검 공판2부장, 대검찰청 감찰1과장, 춘천지검장, 대검 형사부장, 광주고검 차장검사 등을 지냈다.

윤 장관은 김 후보자에 대해 "수사·감찰·공판 등 형사사법 분야에서 충분한 경험을 쌓아온 수사 법률 전문가"라며 "주요 수사기관 지휘부에서 근무하며 조직을 안정적으로 관리해 온 경험도 갖추고 있다"고 평가했다.

특히 '검사 출신 중수청장' 임명에 대한 우려에 대해 윤 장관은 검찰의 과거 특수수사 관행은 근절해야 하지만, 검찰이 보유한 수사 전문성은 중수청에 제대로 이관돼야 한다고 밝혔다.

윤 장관은 이날 "검찰이 그동안 가져왔던 특수검찰의 이른바 관행은 반드시 근절돼야 할 것"이라고 전제하면서도 "검찰이 가지고 있는 수사의 전문성은 이 중수청에 제대로 이관돼야 한다"고 강조했다.

그러면서 "'검찰 출신'이라는 것을 배제의 조건으로 삼기보다 검찰개혁의 취지를 올바르게 구현하면서 중수청을 신설 조직으로서 충분히 이끌어 나갈 자질을 갖췄는지를 우선 판단 근거로 삼았다"고 설명했다. 

이어 "수사 역량을 하나로 결집해 범죄 수사를 이끌 전문성, 국민만을 바라보는 공정성과 인권 의식, 신설 조직을 안정적으로 이끌 리더십을 종합적으로 고려했다"고 덧붙였다.

이날 현장에서는 김 후보자가 과거 '검수완박' 국면에서 검찰의 직접 보완수사 필요성을 공개적으로 주장한 점을 두고, 수사·기소 분리를 표방하는 중수청의 초대 수장으로 적합하냐는 지적도 나왔다. 

이에 윤 장관은 "검찰개혁의 취지를 부정했다고 보지는 않는다"며 "구체적인 사항은 인사청문회에서 후보자가 직접 밝힐 기회가 있을 것"이라고 말했다.

윤 장관은 내달 2일 중수청 출범을 앞두고 조속한 청장 임명의 필요성도 강조했다. 그는 "수사와 기소 분리라는 새로운 형사사법 체계의 변화를 현장에 안착시키고, 출범 초기 수사 공백 우려를 불식시키려면 조속한 청장 임명이 필요하다"고 말했다.

행안부는 김 후보자 제청 절차가 진행된 뒤 인사청문회 준비 절차에 착수할 전망이다. 인사청문회 준비단 구성과 관련해 윤 장관은 "중수청 개청준비단과 행안부, 현재 검찰청 등에서 인력을 지원받아 구성할 것으로 알고 있다"며 "자세한 것은 준비단 출범 시 별도로 설명하겠다"고 전했다. 

한편 김 후보자 측은 이날 "아직 지명이 안 된 현 단계에서 별도로 밝힐 입장은 없다"며 "이른 시일 내 청문준비단이 꾸려지면 출근길에 지명 관련 입장을 밝힐 예정"이라고 밝혔다. 

 

yek105@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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