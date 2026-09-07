기계연, 휴머노이드 카이로스 진화판 공개…탈춤 동작까지 구현

창립 50주년 기념 글로벌 기계기술 포럼 개최

카이로스, 첫 공개 5개월 만에 V0.7로 진화

탈춤 응용 전신동작 시연…보행·자세제어 향상

[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 한국기계연구원은 7일 오후 서울 한국과학기술회관에서 '로봇, 피지컬 AI와 함께 내일의 산업생태계를 그리다'를 주제로 '2026 글로벌 기계기술 포럼'을 열었다. 이날 포럼에는 국내외 산·학·연 전문가들이 참석해 휴머노이드 로봇과 피지컬 AI 관련 기술 동향을 공유했다.

기계연은 지난 4월 창립 50주년 기념식에서 처음 공개한 한국형 AI 휴머노이드 로봇 '카이로스(KAIROS)'가 5개월 만에 한 단계 더 진화한 모습(V0.7)을 이날 포럼에서 공개했다. 카이로스는 국가 전략기술 프로젝트 'K-문샷(K-Moonshot)'의 일환으로 개발되고 있다. 지난 4월 공개 당시(V0.5)에는 기본 보행과 악수, 손 흔들기 등을 선보였다. 이번 시연에서는 전통 탈춤을 응용한 동작을 포함해 다양한 전신 동작을 수행하며 보행과 자세 제어 능력이 나아진 모습을 보였다.

한국기계연구원이 7일 서울 한국과학기술회관에서 열린 '2026 글로벌 기계기술 포럼'에서 탈춤 동작을 수행하는 휴머노이드 로봇 카이로스를 시연하고 있다 [사진=한국기계연구원]

포럼은 기계연 창립 50주년을 기념해 마련됐으며 한국기계연구원과 더불어민주당 조승래·황정아 의원, 국민의힘 최형두 의원이 공동 주최했다. 과학기술정보통신부와 국가과학기술연구회가 후원했다. 행사는 온라인으로도 생중계됐다.

기조강연은 장병탁 서울대 교수가 '휴머노이드 AI: 생성형 AI를 넘어 몸을 가진 지능으로'를 주제로 진행했다. 이어 김민표 두산로보틱스 대표가 '두산로보틱스의 피지컬 AI 현재와 미래'를 주제로 산업 현장에 적용되는 로봇 기술을 소개했고, 류석현 기계연 원장은 '기계에서 지능으로, KIMM이 여는 피지컬 AI 시대'를 주제로 발표했다.

포럼 현장에는 AI 로봇관과 5대 대표브랜드관이 마련돼 연구 성과가 전시됐다. AI 로봇관에서는 카이로스와 고효율 구동기·감각센서 등 핵심부품, 드론과 지상로봇이 함께 물품을 운송하는 자율협력 배송로봇, 노지 과수원에서 병해충을 찾아내는 자율 모니터링 로봇, 건물 안팎을 오가는 말단배송 로봇, 스마트 로봇 의수·의족 등이 소개됐다.

5대 대표브랜드관에서는 기계연이 창립 50주년을 맞아 육성 중인 카이로스, 마눅스(MANUX), 케이히트업(KHEATUP), 에어파이브(Air Five), 킴사이버랩(KIMM Cyber Labs)이 전시됐다. 각각 AI 휴머노이드 로봇, 국산 CNC 기반 제조장비, 산업 폐열을 활용한 고온 히트펌프 시스템, 반도체 공정 유해가스·미세입자 저감 기술, AI 기반 가상공학 플랫폼과 관련한 연구 성과다.

류석현 원장은 "피지컬 AI는 인공지능과 로봇·기계기술을 결합해 제조 현장은 물론 농업과 물류, 의료와 돌봄 등 국민 생활 속 문제를 해결하는 핵심 기술"이라며 "이번 포럼이 국내 피지컬 AI 기술의 발전 방향을 공유하고 우리나라 로봇산업의 글로벌 경쟁력을 높이는 계기가 되기를 바라며, 기계연도 휴머노이드와 로봇 핵심부품을 비롯한 피지컬 AI 기술을 고도화하고 5대 대표브랜드의 산업 현장 적용과 확산을 적극 추진하겠다"고 말했다. 글로벌 기계기술 포럼은 올해로 13회째를 맞았다.

biggerthanseoul@newspim.com