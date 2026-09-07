청주 낭성·가덕서 소나무재선충병 발생…2640ha 반출금지

AI 핵심 요약beta
- 청주시가 7일 낭성면·가덕면서 재선충 감염목 2그루를 확인했다
- 시는 발생지 2㎞ 이내 2640ha를 소나무류 반출금지구역으로 묶었다
- 정밀예찰과 피해목 제거로 추가 확산 차단에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시 상당구 낭성면과 가덕면 일대에서 소나무재선충병 감염목 2그루가 확인돼 당국이 확산 차단에 나섰다.
청주시는 최근 낭성면 추정리와 가덕면 금거리 일원에서 소나무재선충병 감염목 2그루를 확인했다고 7일 밝혔다.
소나무재선충병은 소나무재선충이라는 선충이 소나무류에 침입해 수분과 양분 이동을 방해하면서 나무를 말라 죽게 하는 산림병해충이다.
주로 매개충인 솔수염하늘소 등을 통해 전파되며 감염된 나무를 방치하거나 감염목을 다른 지역으로 옮길 경우 피해가 확산될 수 있다.
시는 추가 확산을 막기 위해 지난 4일 발생지 반경 2㎞ 이내인 가덕면 상야리·병암리·금거리·내암리와 낭성면 추정리 일대 2640ha를 소나무류 반출금지구역으로 지정했다.
이에 따라 해당 지역에서는 소나무 등 소나무류의 이동이 제한된다.
시는 감염목이나 감염 우려목의 무단 이동을 막기 위해 반출금지구역에 대한 관리와 단속을 강화할 계획이다.
또 발생지 반경 5㎞ 이내를 대상으로 소나무류 정밀예찰을 실시해 추가 감염목 여부를 확인한다.
확인된 피해목은 신속하게 제거하고 주변 소나무를 대상으로 예방나무주사 등 방제사업도 진행할 예정이다.
시 관계자는 "발생지역을 중심으로 예찰과 방제를 강화하고 관계기관과 협력해 소나무재선충병 확산을 막겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com