청주 낭성·가덕서 소나무재선충병 발생…2640ha 반출금지

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감염목 2그루 확인…발생지 반경 5㎞ 정밀예찰·방제 강화

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시 상당구 낭성면과 가덕면 일대에서 소나무재선충병 감염목 2그루가 확인돼 당국이 확산 차단에 나섰다.

청주시는 최근 낭성면 추정리와 가덕면 금거리 일원에서 소나무재선충병 감염목 2그루를 확인했다고 7일 밝혔다.

소나무재선충병 감염나무. [사진=뉴스핌DB]

소나무재선충병은 소나무재선충이라는 선충이 소나무류에 침입해 수분과 양분 이동을 방해하면서 나무를 말라 죽게 하는 산림병해충이다.

주로 매개충인 솔수염하늘소 등을 통해 전파되며 감염된 나무를 방치하거나 감염목을 다른 지역으로 옮길 경우 피해가 확산될 수 있다.

시는 추가 확산을 막기 위해 지난 4일 발생지 반경 2㎞ 이내인 가덕면 상야리·병암리·금거리·내암리와 낭성면 추정리 일대 2640ha를 소나무류 반출금지구역으로 지정했다.

이에 따라 해당 지역에서는 소나무 등 소나무류의 이동이 제한된다.

시는 감염목이나 감염 우려목의 무단 이동을 막기 위해 반출금지구역에 대한 관리와 단속을 강화할 계획이다.

또 발생지 반경 5㎞ 이내를 대상으로 소나무류 정밀예찰을 실시해 추가 감염목 여부를 확인한다.

확인된 피해목은 신속하게 제거하고 주변 소나무를 대상으로 예방나무주사 등 방제사업도 진행할 예정이다.

시 관계자는 "발생지역을 중심으로 예찰과 방제를 강화하고 관계기관과 협력해 소나무재선충병 확산을 막겠다"고 말했다.



baek3413@newspim.com