유토파이 스튜디오, AI 기반 25개 영화·TV 프로젝트 개발

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 유토파이 스튜디오가 AI 기술과 기존 영화 제작 방식을 결합한 제작 체계를 바탕으로 영화·TV 콘텐츠 사업을 확장한다. 미국 캘리포니아주 마운틴뷰에 본사를 둔 유토파이 스튜디오는 크리에이터 및 제작사와 협력해 콘텐츠와 엔터테인먼트 IP를 개발하고 있다.

[이미지=유토파이 스튜디오]

유토파이 스튜디오는 콘텐츠 기획·개발부터 투자, 제작, 배급까지 사업 전반을 아우르는 AI 네이티브 영화·TV 스튜디오다. 스튜디오 측은 자사를 세계 최대 독립 AI 네이티브 영화·TV 스튜디오로 설명하고 있다. 자체 개발한 AI 시네마틱 스토리텔링 시스템 'PAI'를 활용해 글로벌 시장을 대상으로 오리지널 콘텐츠를 제작하고 있다.

AI 활용 방식은 작품과 창작자의 요구에 따라 달라진다. 유토파이 스튜디오는 AI를 일률적인 제작 방식으로 적용하지 않고 기존 영화 제작 기법과 병행하며 프로젝트별로 역할과 범위를 조정한다. 작가, 감독, 아티스트, 제작 파트너들과 오리지널 콘셉트 개발은 물론 기존 작품의 각색과 문화적으로 의미 있는 이야기의 새로운 해석도 진행한다.

PAI 시스템은 비주얼 개발, 장면 설계, 장면 간 연속성 유지, 영상 생성 및 편집 등 영화·영상 제작 과정에 활용된다. 기존 영화 제작 도구와 전통적인 제작 기법을 함께 사용하며 프로젝트의 제작 방식과 특성에 따라 적용 영역을 달리한다.

현재 유토파이 스튜디오는 극장, 방송, 스트리밍, 디지털 플랫폼 등을 대상으로 25개의 오리지널 영화·TV 프로젝트를 개발·제작 중이다. 2027년에는 장편영화 3편과 시리즈 2편 등 총 5개 작품을 시장에 공개할 예정이다.

장편영화 '하프 문(Half Moon)'은 한국 영화계와 함께 제작하는 공동 제작 작품이다. 북해 외딴 섬에서 여름을 보내는 어린 소녀 예리와 이모 아진의 이야기를 다룬다. 베를린국제영화제 은곰상 수상 감독 양효주가 각본과 연출을 맡았으며, 배우들의 실사 연기와 감독 중심의 스토리텔링을 기반으로 일부 시각적 요소 제작에 PAI를 활용한다.

역사 대작 '코르티스(Cortés)'는 1519년 스페인의 아즈텍 제국 정복을 배경으로 한다. 수십 년간 영화화를 추진해온 프로젝트로, 기존 제작 방식만으로 구현하기 어려운 대규모 장면의 제작비와 규모를 보완하는 데 AI 기반 기술을 활용한다. 중국 고전 『서유기』에서 영감을 얻은 애니메이션 시리즈 '서유기: 잃어버린 500년(Journey to the West: The Lost Five Hundred Years)'은 AI를 주요 제작 방식으로 활용한다.

'가장 진지한 방귀(The Most Serious Fart)'는 2023년 마이크 벤더(Mike Bender)와 척 딜런(Chuck Dillon)이 출간한 어린이책을 원작으로 한다. 프로덕션 디자인, 스토리보드, 애니메이션 등 아티스트 중심의 전통적인 제작 과정을 바탕으로 AI 기술을 병행한다.

8부작 SF 시리즈 '스페이스 네이션(Space Nation)'은 방송·스트리밍 시장을 대상으로 2027년 공개될 예정이다. 가까운 미래를 배경으로 외계의 위협으로부터 지구를 지키는 엘리트 파일럿들의 이야기를 그린다.

유토파이 스튜디오는 AI를 콘텐츠 제작 자체의 목적이 아닌 창작을 지원하는 도구로 활용한다는 방침이다. 기존 제작 환경의 시간, 비용, 규모 제약을 보완하고 크리에이터가 다양한 아이디어를 스크린에 구현할 수 있도록 지원하며 스튜디오 모델을 구축해 나갈 계획이다.

[이미지=유토파이] 유토파이 스튜디오 로고

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