메리어트 본보이, 네이버 예약과 함께 JW 가든 다이닝 시리즈 선보여

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'JW 가든 투 테이블 파티 ROOTED' 시작으로 서울·제주서 총 4회 진행

후속 디너 포함 모든 행사 네이버 예약 통해 참여 가능

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 메리어트 인터내셔널의 여행 플랫폼 메리어트 본보이가 네이버와 협력해 'JW 가든 다이닝 시리즈'를 선보인다. 이 프로그램은 JW 메리어트 호텔의 다이닝과 국내 미쉐린 스타 셰프들의 미식 이용을 결합한 행사다.

[이미지=메리어트 본보이]

'JW 가든 다이닝 시리즈'는 JW 메리어트 호텔 레스토랑과 국내 미쉐린 스타 레스토랑이 협업하는 미식 프로그램으로, 오는 9월부터 11월까지 서울과 제주에서 총 네 차례 진행된다. 모든 행사는 네이버 예약을 통해서만 참여할 수 있다.

첫 행사는 9월 10일 JW 메리어트 호텔 서울에서 열리는 '더 마고 그릴 X 강민철 셰프: JW 가든 투 테이블 파티 ROOTED'다. JW 가든에서 진행되는 가든 파티에 이어 더 마고 그릴에서 미쉐린 1스타 강민철 셰프와 민정식 헤드 셰프가 함께하는 갈라 디너가 진행된다.

더 마고 그릴은 참나무 우드파이어를 활용해 제철 식재료를 조리하는 레스토랑으로, 900여 종의 와인을 보유하고 있다. 4년 연속 미쉐린 1스타를 받은 강민철 셰프는 프렌치 파인다이닝 '강민철 레스토랑'을 운영 중이다.

이번 행사에서는 강민철 셰프의 프렌치 테크닉과 민정식 헤드 셰프의 우드파이어 조리 방식을 결합한다. JW 가든에서 직접 재배한 허브와 제철 식재료를 활용해 강민철 셰프의 시그니처를 재해석한 코스가 선보여질 예정이다. 와인 페어링에는 더 마고 그릴 김덕주 헤드 소믈리에와 기와강 이정인 헤드 소믈리에가 참여한다.

두 번째 행사는 10월 3일 JW 메리어트 제주 리조트 & 스파의 더 플라잉 호그에서 열린다. 김정석 셰프와 미쉐린 2스타 스와니예의 이준 셰프가 협업하며, 제주 흑돼지와 제철 식재료, JW 가든 허브 등을 활용한다.

10월 29일에는 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울의 BLT 스테이크와 미쉐린 2스타 권숙수의 권우중 셰프가 협업한다. JW 가든에서 수확한 허브와 제철 식재료를 활용해 드라이에이징 스테이크와 한식을 결합한 7코스 갈라 디너가 진행된다.

마지막 행사는 11월 13~14일 JW 메리어트 호텔 서울의 일식당 타마유라에서 진행된다. 이경진 헤드 셰프와 미쉐린 1스타 '가겐 by 최준호'의 최현아·원진희 셰프가 협업해 일본 다이닝을 선보인다.

참여 호텔들은 각 행사 종료 후 약 2주에서 한 달 동안 행사 메뉴 일부를 활용한 후속 디너도 운영한다. 후속 디너 역시 네이버 예약을 통해서만 참여할 수 있다.

whitss@newspim.com