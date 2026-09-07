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[중국증시 마감] AI 연산 인프라株 동반 강세…CPO·PCB 급등

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AI 핵심 요약

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  • 7일 중국 A주 4대 지수가 기술주 반등에 상승 마감했다.
  • CPO·PCB 등 AI 연산 인프라주가 강세를 이끌었다.
  • 귀금속·석탄·보험 등 전통주는 약세를 보였다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

상하이종합지수 3932.70(+2.58, +0.07%)
선전성분지수 13774.91(+257.94, +1.91%)
촹예반지수 3398.68(+112.13, +3.41%)
커촹50지수 1615.53(+38.17, +2.42%)

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 7일 중국 본토 A주 증시 4대 대표지수가 기술주의 반등에 힘입어 상승 마감했다.

상하이종합지수는 0.07% 상승한 3932.70, 선전성분지수는 1.91% 오른 13774.91, 촹예반(創業板)지수는 3.41% 급등한 3398.68, 커촹50(科創50)지수는 2.42% 뛴 1615.53 포인트로 장을 마쳤다.   

이날 상하이∙선전∙베이징증권거래소 3대 시장의 하루 거래대금은 1조9642억 위안으로 전 거래일보다 868억 위안 감소했다. 전체 종목 가운데 3100개 이상이 상승했다.

업종·테마별로는 CPO(Co-Packaged Optics·공동패키징광학), PCB(인쇄회로기판), 전자부품, 비금속 소재, 전자화학품 등이 상승률 상위권을 차지했다. 반면 귀금속, 주방·욕실 가전, 보험, 석탄 채굴·가공, 증권 등은 하락했다.

이날 A주는 AI 연산 수요 확대 기대가 CPO·PCB에서 전자부품·소재까지 번지면서 성장주 중심의 순환매가 본격화된 반면, 귀금속·석탄 등 전통 가치주는 자금 이탈로 약세를 보인 장세로 표현할 수 있다. 거래대금이 줄어들었다는 점을 감안할 때 시장 전체로 유동성이 크게 확대됐다기보다 기존 자금이 AI 연산 하드웨어를 중심으로 빠르게 재편된 '테마 집중형 상승장'에 가까웠다는 설명이다.

이날 상승장의 중심에는 CPO와 PCB 등 AI 연산 인프라 공급망이 있었다. CPO를 비롯해 광통신·전자부품·PCB 관련주가 동반 급등하면서 AI 데이터센터 투자 확대에 따른 하드웨어 수요 증가 기대가 관련 산업 전반으로 확산됐다. 실제 CPO와 PCB 업종에서는 각각 20개 안팎의 종목이 장중 상한가를 기록할 정도로 매수세가 집중됐다.

기관 보고서에 따르면 CPO는 광엔진을 스위치 ASIC에 가깝게 배치해 고주파 손실을 줄이고 신호 무결성을 확보하는 데 필요한 전기 부품의 부담을 낮출 수 있다. 이를 통해 전기 신호 전송의 한계를 극복할 수 있으며, 테스트·광결합·첨단 패키징 분야가 CPO 산업화 과정에서 가장 먼저 수혜를 받을 것으로 전망된다. 또한 관련 장비의 중국산 대체 기회도 열리고 있다는 분석이다.

기관들은 올해 상반기 PCB 산업에서 업·미드스트림 소재 기업의 실적이 PCB 완제품 등 다운스트림 기업보다 뚜렷하게 양호했다고 평가했다. 하반기에는 신제품 주문 확대와 수익성 회복이 동시에 나타날 가능성이 있다는 분석이다.

비금속 소재와 전자화학품 등 소재주도 동반 강세를 나타냈다. AI 서버와 데이터센터의 고성능화가 진행되면서 고속·고집적 PCB와 광통신 부품뿐 아니라 관련 소재의 수요 확대 기대까지 시장에 반영된 것으로 풀이된다.

결론적으로 이날 상승 흐름은 단순한 CPO 테마에 그치지 않고 'AI 연산→광통신→PCB→전자·비금속 소재'로 이어지는 공급망 전반으로 확산되는 양상을 보였다고 해석할 수 있다. 

반면 귀금속과 석탄, 보험, 증권 등 전통적인 가치·방어주 성격의 업종은 약세를 보였다. 이는 순환 자금이 경기방어주와 원자재주에서 성장성과 기술력을 갖춘 AI·첨단 제조업으로 이동한 결과로 해석된다.

한편, 이날 중국 인민은행 산하 외환거래소는 달러당 위안화 기준 환율을 6.7795 위안으로 고시했다. 이는 직전 거래일(6.7787 위안) 대비 0.0008 위안 오른 것으로 위안화 가치로는 0.012% 하락한 것이다.  

[사진 = 텐센트증권] 9월 7일 중국 상하이종합지수 주가 추이.

pxx17@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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